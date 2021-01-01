Trabzonspor'un golcüsü Caleb Ekuban Süper Lig rekoruna çok yakın

Süper Lig'de 11 maç sonunda beş gol atan Caleb Ekuban, önceki sezonlardaki gol sayısını yakaladı.

'un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban, bu sezon sakatlık ve koronavirüs Kovid-19 hastalığı geçirmesine karşın ligde geride kalan iki sezondaki gol sayısına şimdiden ulaşmayı başarıp, takımına adeta hayat verdi.

Ekuban, Trabzonspor'a ilk geldiği 2018-2019 sezonunda 29 maçta 5 gol, 2019-2020 sezonunda da 22 maçta 5 gol kaydetti.

Ekuban, bu sezon ise ligin geride kalan 17 haftalık bölümünde 11 maçta forma giymesine karşın, rakip fileleri 5 kez havalandırarak önceki sezonlardaki kadar gol kaydetti.

Daha fazla takım

Ganalı oyuncu, ligde 5 golle takımının da en skorer ismi oldu.

13 puanlık katkı

Ligde 26 puanla 7. sırada yer alan Trabzonspor, Ganalı futbolcunun gol attığı maçlarda 13 puan elde etti. Karadeniz ekibi, Ekuban'ın gol attığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Ekuban, Trabzonspor'un 1-0 kazandığı ile , 2-1 galip geldiği Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük ve 1-1 berabere biten Demir Grup maçlarında 1'er gol kaydetti.

Toplamda 23 gol

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Trabzonspor'da 3. sezonunu geçiren Ekuban, bugüne dek Süper Lig, Ziraat Kupası ve Avrupa kupalarında 81 resmi karşılaşmaya çıkıp, 23 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ekuban, bu sezon 11 maçta 5, 2019-2020'de 34 karşılaşmada 10, 2018-2019'da da 36 mücadelede 8 gol kaydetti.