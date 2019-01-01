Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kadrosu açıklandı: Abdülkadir Ömür ve Sturridge yok

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı kadrosunu açıkladı. Sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ile yeni transfer Daniel Sturridge kadroda yer almadı.

Süper Lig’in üçüncü haftasında Kadıköy deplasmanına çıkacak olan ’da maç kadrosu belli oldu.

AEK maçında dizinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Abdülkadir Ömür ile yeni transfer Daniel Sturridge kafilede yer almadı.

Trabzonspor’un maçı kadrosu şu şekilde:

Uğurcan, Erce, Majid, Hüseyin Türkmen, Campi, Ivanildo, Pereira, Novak, Abdurrahim, Sosa, Abdülkadir Parmak, Obi Mikel, Ahmet Canbaz, Doğan, Fıratcan, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Donis, Ekuban, Sörloth.

Abdülkadir Ömür'ün son durumu

Haberin devamı aşağıda

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkan Yaşar Kibar Güven, Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Güven’in açıklamaları şu şekilde:

“Oyuncumuza gerekli tetkiklerin yapıldığını belirten Yaşar Kibar Güven, “UEFA Play-Off turunda oynadığımız AEK Atina maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Abdülkadir Ömür’ün, yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde diz ekleminde ödem tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır”