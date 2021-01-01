Trabzonspor'un eski oyuncusu Sol Bamba kansere yakalandı

Trabzonspor'un eski futbolcusu Sol Bamba lenf kanserine yakalandı.

Bir dönem 'da da forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Sol Bamba'nın kansere yakalandığı açıklandı.

Kulübü, 2016'dan bu yana takımda görev yapan 35 yaşındaki Bamba'ya lenf kanseri türü olan Hodgkin dışı lenfoma teşhisi konulduğunu duyurdu.

Tecrübeli futbolcu Bamba'nın kemoterapi almaya başladığı ifade edildi.

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Kariyerine 'nın ekibinde başladıktan sonra İngiltere'de , Leeds United, İtalya'da Palermo gibi takımlarda forma giyen savunma oyuncusu Bamba, 2012-2014 yıllarında Trabzonspor'da görev almıştı.

İngiltere futbolundan birçok isim, haberi öğrenir öğrenemez sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajlarını paylaştı.

Thoughts with you pal, stay strong , you can beat this https://t.co/ZkrvmZEXvM — Robbie Fowler (@Robbie9Fowler) January 11, 2021