"Trabzonspor'un ceza almayacağını düşünüyorum"

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Trabzonspor'un Avrupa'dan men kararının CAS'tan döneceğine yönelik inanç var.

Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Düşmez, 'un ceza almayacağını düşündüğünü söyledi.

Düşmez, bordo-mavililerin önümüzdeki sene için Avrupa kupalarından men cezası almasına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bahsi geçen konuda TFF olarak çok yoğun çalıştıklarını belirten Düşmez, "TFF olarak takımlarımızın ceza almaması platformunun oluşturulmasına çalışıyoruz. Trabzonspor bu süreçte diğer takımlarımız gibi tabloyu lehine çevirmek için büyük çaba sarf ediyor. Bizim de TFF yönetimi olarak takımlarımıza yardımcı olmaktan başka bir görevimiz yok. Profesyonellerimiz, başkanımız, yönetimimiz olsun yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yoğun tempo ve mesai harcanıyor." ifadelerini kullandı.

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Yurt dışındaki olaylarla ilgili kesin ifadeler kullanılmaması gerektiğinin altını çizen Düşmez, şöyle devam etti:

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"Ben yine de çok ümitliyim çünkü Trabzonspor'un ortaya koyduğu argümanların kabul edilebilir veriler olduğunu görüyorum. Kararın Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinden (CAS) döneceğini düşünüyorum. Trabzonspor'un ceza almayacağını hem ümit ediyorum hem de düşünüyorum. Biz de elimizden geleni TFF olarak yapmak istiyoruz. Tüm takımların emrine amadeyiz."

Servet Yardımcı: Trabzonspor'un yanındayız

TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ise Avrupa kupalarından 1 yıl men edilen Trabzonspor için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinden (CAS) olumlu bir karar çıkacağına inandığını söyledi.

Servet Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz Türkiye Futbol Federasyonu olarak tüm milli takımlarımızın, tüm kulüp takımlarımızın özellikle yurt dışındaki müsabakalarındaki sorunlarını, eksikliklerini gidermek mecburiyetindeyiz. Trabzonspor'a her türlü yardımı ve desteği veriyoruz. Güçlü bir dosya hazırladılar. CAS'tan da inşallah olumlu bir haber çıkar. Her türlü Trabzonspor'un yanındayız. TFF olarak bu bizim görevimiz. Hukuki bir süreç tabii ki bir takım eksiklikler vardı, onları giderdiler, CAS'tan olumlu karar çıkacağına inanıyorum. Hukuki bir süreç olduğu için kesin konuşmak zor." ifadelerini kullandı.