Trabzonspor'un altyapıdan yetiştirdiği Murat Cem Akpınar kimdir?

Trabzonspor altyapısının son ürünü Murat Cem Akpınar kariyerinin ilk golünü attı. Gelin Murat Cem'i yakından tanıyalım...

'un ile oynadığı maçın son dakikalarında skoru 4-1'e getiren Murat Cem Akpınar 'de ilk golünü kaydetti.

Murat Cem, bordo mavili takımın son dönemde altyapıdan yetiştirdiği yıldızlardan sadece bir tanesi.

Murat Cem Akpınar kimdir?

24 Ocak 1999 Trabzon doğumlu olan genç yıldız adayı, futbola 2007 yılında Yeni Düzköyspor'da başladı. Burada bir yıl oynadıktan sonra girdiği Trabzonspor seçmelerinde beğenilen Murat Cem, ilk amatör transferini gerçekleştirdi. Santrfor olarak başladığı altyapı kariyerinde birçok mevkide denenen Murat Cem, orta saha olarak beğenildi ve 8 yıldır bu mevkide görev yapıyor.

Geçtiğimiz sezon 1461 Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Murat Cem Akpınar, 3. Lig'de 15 kez forma giydi 2 gol kaydetti. Bu sezon bordo mavili ekibin altyapı hamlesiyle şans bulan genç yıldız adayı, Süper Lig'deki ilk maçına da 22 Şubat 2019'da karşısına çıktı. Murat Cem Akpınar, 5 Nisan 2019'da Trabzonspor'un Antalyaspor ile oynadığı maçta sonradan oyuna girerek son dakikalarda takımının attığı 4. golü kaydetti.

Azerbaycan Milli Takımı'nda oynadı

Murat Cem'in ilginç bir milli takım kariyeri de var. Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun Trabzonspor'dan talebi üzerine genç oyuncu, Azerbaycan vatandaşlığı da aldı ve 13 kez Azerbaycan U17 Milli Takımı'nda da forma giydi, 2 gol attı. Burada uluslararası maç tecrübesi edinen Murat Cem'in hala Milli Takımı'nı seçme şansı bulunuyor.

"İnanılmaz duygular yaşıyorum"

İlk golünü Antalyaspor filelerine gönderen Murat Cem Akdoğan, karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu; "Şu an gerçekten inanılmaz duygular yaşıyorum. Bana bu şansı veren hocama teşekkür ediyorum. Trabzonspor altyapısında ne kadar büyük bir cevherler olduğunu göstermiş olduk. Bunu Avrupa’da ve Türkiye’de göstermeye devam edeceğiz. Çok mutluyum hayallerimi yaşıyorum. Trabzon çocuğunun hayalidir burada forma giymek. Hocamıza teşekkür ediyorum. Hocamız bana şans verdiği sürece elimden geleni yapmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.