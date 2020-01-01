Transfer

Trabzonspor'un 2020-2021 sezonu transferleri: Gelenler - Gidenler

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Trabzonspor yeni transferler
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Trabzonspor 2020-2021 sezonu için hangi oyuncuları transfer etti? Hangi isimlerle ile yollar ayrıldı?

Süper Lig'de 2019-20 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Trabzonspor hangi oyuncuları transfer etti?

OYUNCU ESKİ TAKMI BONSERVİS
Muhammet Taha Tepe Altınordu 2.500.000 €
Anıl Başaran Fenerbahçe 2.000.000 TL
Anders Trondsen Rosenborg 950.000 €
Stiven Plaza Real Valladolid Kiralık
Marlon Xavier Fluminense Kiralık

Trabzonspor'dan hangi oyuncular ayrıldı?

OYUNCU BONSERVİS
Filip Novak Serbest kaldı
Jose Sosa Serbest kaldı
Badou Ndiaye Kiralıktan döndü
Manoel Kiralıktan döndü

 

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