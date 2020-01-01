Trabzonspor'un 2020-2021 sezonu transferleri: Gelenler - Gidenler
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Süper Lig'de 2019-20 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Trabzonspor hangi oyuncuları transfer etti?
|OYUNCU
|ESKİ TAKMI
|BONSERVİS
|Muhammet Taha Tepe
|Altınordu
|2.500.000 €
|Anıl Başaran
|Fenerbahçe
|2.000.000 TL
|Anders Trondsen
|Rosenborg
|950.000 €
|Stiven Plaza
|Real Valladolid
|Kiralık
|Marlon Xavier
|Fluminense
|Kiralık
Trabzonspor'dan hangi oyuncular ayrıldı?
|OYUNCU
|BONSERVİS
|Filip Novak
|Serbest kaldı
|Jose Sosa
|Serbest kaldı
|Badou Ndiaye
|Kiralıktan döndü
|Manoel
|Kiralıktan döndü