Trabzonspor'un 2019-2020 sezonu transferleri: Gelenler - Gidenler
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Trabzonspor
Yeni sezonda Ünal Karaman'la yola devam eden Trabzonspor, transferde son derece aktif bir dönemi geride bıraktı.
Yusuf Yazıcı'yı Lille'e satarak büyük bir gelir elde eden bordo mavililer, önemli transferlerde mutlu sona ulaştı.
Trabzonspor hangi oyuncuları transfer etti?
Karadeniz ekibi, tam 16 transfer yaparken, Daniel Sturridge gibi bir ismi de kadrosuna kattı.
|Oyuncu
|Eski takımı
|Bonservis
|Caleb Ekuban
|Leeds United
|1 milyon euro
|Yusuf Sarı
|Marsilya
|250 bin euro
|Fıratcan Üzüm
|Eskişehirspor
|100 bin euro
|Salih Kavrazlı
|Altınordu
|45 bin euro
|Atakan Gündüz
|Altınordu
|45 bin euro
|Doğan Erdoğan
|LASK Linz
|200 bin euro
|John Obi Mikel
|Middlesbrough
|Bedelsiz
|Taha Tunç
|Pendikspor
|45 bin euro
|Ahmet Canbaz
|Werder Bremen
|125 bin euro
|Nemanja Andjusic
|Mladost
|50 bin euro
|Donis Avdijaj
|Willem II
|Bedelsiz
|Gaston Campi
|Estudiantes
|800 bin euro
|Erce Kardeşler
|Altınordu
|2.5 milyon TL
|Ivanildo Fernandes
|Sporting
|300 bin euro
|Alexander Sörloth
|Crystal Palace
|750 bin euro (Kiralık)
|Edgar Ie
|Lille
|Bedelsiz
|Daniel Sturridge
|Liverpool
|Bedelsiz
Trabzonspor hangi oyuncuları ile yollarını ayırdı?
Bordo mavililer, yaz döneminde en büyük kaybı Yusuf Yazıcı'nın gidişiyle yaşadı.
|Luis Ibanez
|Sözleşmesi sona erdi
|Hugo Rodallega
|Yukatel Denizlispor
|Bahadır Güngördü
|Zulte Waregem (Kiralık)
|Vahid Amiri
|Persepolis
|Muzaffer Cem Kablan
|Fatih Karagümrük
|Zargo Toure
|Gençlerbirliği
|Batuhan Artarslan
|BB Erzurumspor
|Yusuf Yazıcı
|Lille (16.5 milyon euro)
|Edgar Ie
|Feyenoord (Kiralık)
|Olcay Şahan
|Yukatel Denizlispor
|Semih Karadeniz
|Kocaelispor
|Savaş Çakır
|Bayrampaşa
|Nemanja Andjusic
|Balıkesirspor (Kiralık)