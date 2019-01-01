Transfer

Trabzonspor'un 2019-2020 sezonu transferleri: Gelenler - Gidenler

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Trabzonspor
Bordo mavili kulüp, 2019-2020 sezonu için hangi oyuncuları transfer etti? Hangi isimlerle ile yollar ayrıldı?

Yeni sezonda Ünal Karaman'la yola devam eden Trabzonspor, transferde son derece aktif bir dönemi geride bıraktı.

Yusuf Yazıcı'yı Lille'e satarak büyük bir gelir elde eden bordo mavililer, önemli transferlerde mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor hangi oyuncuları transfer etti?

Karadeniz ekibi, tam 16 transfer yaparken, Daniel Sturridge gibi bir ismi de kadrosuna kattı.

Oyuncu Eski takımı Bonservis
Caleb Ekuban Leeds United 1 milyon euro
Yusuf Sarı Marsilya 250 bin euro
Fıratcan Üzüm Eskişehirspor 100 bin euro
Salih Kavrazlı Altınordu 45 bin euro
Atakan Gündüz Altınordu 45 bin euro
Doğan Erdoğan LASK Linz 200 bin euro
John Obi Mikel Middlesbrough Bedelsiz
Taha Tunç Pendikspor 45 bin euro
Ahmet Canbaz Werder Bremen 125 bin euro
Nemanja Andjusic Mladost 50 bin euro
Donis Avdijaj Willem II Bedelsiz
Gaston Campi Estudiantes 800 bin euro
Erce Kardeşler Altınordu 2.5 milyon TL
Ivanildo Fernandes Sporting 300 bin euro
Alexander Sörloth Crystal Palace 750 bin euro (Kiralık)
Edgar Ie Lille Bedelsiz
Daniel Sturridge Liverpool Bedelsiz

Trabzonspor hangi oyuncuları ile yollarını ayırdı?

Bordo mavililer, yaz döneminde en büyük kaybı Yusuf Yazıcı'nın gidişiyle yaşadı.

Luis Ibanez Sözleşmesi sona erdi
Hugo Rodallega Yukatel Denizlispor
Bahadır Güngördü Zulte Waregem (Kiralık)
Vahid Amiri Persepolis
Muzaffer Cem Kablan Fatih Karagümrük
Zargo Toure Gençlerbirliği
Batuhan Artarslan BB Erzurumspor
Yusuf Yazıcı Lille (16.5 milyon euro)
Edgar Ie Feyenoord (Kiralık)
Olcay Şahan Yukatel Denizlispor
Semih Karadeniz Kocaelispor
Savaş Çakır Bayrampaşa
Nemanja Andjusic Balıkesirspor (Kiralık)

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