Trabzonspor'un 2000'li yıllarda oynadığı seyircisiz maçlar

Süper Lig, salgın sonrası kaldığı yerden seyircisiz maçlarla devam edecek. Peki Trabzonspor, seyircisiz maçlarda ne kadar başarılı?

Süper Lig'e 26. hafta sonrası salgın nedeniyle 87 günlük bir ara verilmişti. Müthiş bir şampiyonluk yarışına sahne olan lig, 12 Haziran Cuma günü kaldığı yerden devam edecek. Ancak maçlar salgın nedeniyle seyircisiz oynanacak. Peki 2000'li yıllardan itibaren oynadığı seyircisiz maçlarda hangi sonuçları aldı?

İşte Trabzonspor'un 2000'li yıllarda seyircisiz oynadığı maçların tamamı ve alınan skorlar:

Tarih Maç 19 Kasım 2005 Diyarbakırspor 3-0 Trabzonspor 10 Aralık 2006 Trabzonspor 3-0 Ankaraspor 16 Eylül 2007 Trabzonspor 0-0 Ankaragücü 20 Ekim 2007 Trabzonspor 2-3 Beşiktaş 2 Kasım 2007 Trabzonspor 2-1 Ankaraspor 26 Ağustos 2007 Trabzonspor 5-1 Rizespor 30 Eylül 2007 Trabzonspor 1-0 15 Ağurtos 2010 Ankaragücü 0-2 Trabzonspor 10 Nisan 2011 0-1 Trabzonspor 29 Ocak 2012 Ankaragücü 0-4 Trabzonspor 4 Mart 2012 Beşiktaş 1-2 Trabzonspor 26 Ağustos 2012 Trabzonspor 2-0 16 Eylül 2012 Trabzonspor 1-0 24 Eylül 2012 0-0 Trabzonspor 30 Eylül 2012 Trabzonspor 1-1 Mersin İdman Yurdu 20 Ocak 2013 Trabzonspor 1-3 21 Mart 2014 Trabzonspor 0-0 7 Nisan 2014 Trabzonspor 3-0 26 Nisan 2014 Trabzonspor 2-1 Gaziantepspor 4 Mayıs 2014 2-2 Trabzonspor 11 Mayıs 2014 Trabzonspor 1-4 Galatasaray 18 Mayıs 2014 0-2 Trabzonspor 8 Mayıs 2016 Trabzonspor 6-0 Antalyaspor 26 Ağustos 2016 Trabzonspor 2-0 Kasımpaşa 11 Eylül 2016 Trabzonspor 0-2 1 Ekim 2016 Karabükspor 4-0 Trabzonspor 26 Ağutos 2017 3-2 Trabzonspor 15 Mart 2020 Trabzonspor 1-1

Trabzonspor, 2000'li yıllarda iç sahada 18 seyircisiz maç oynadı. Bu maçların 10'unu kazanırken; 4 maç beraber bitti; 4 maçı da kaybetti.

Trabzonspor 2000'li yıllarda deplasmanda 10 seyircisiz maça çıktı. Bu maçların 5'ini kazanırken 4'ünde mağlup oldu 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

2000'li yıllarda toplam 28 maça seyircisiz çıkan Trabzonspor bu maçların yüzde 53,5'ini kazandı.