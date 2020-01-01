Trabzonspor'un 2000'li yıllarda oynadığı seyircisiz maçlar
Süper Lig'e 26. hafta sonrası salgın nedeniyle 87 günlük bir ara verilmişti. Müthiş bir şampiyonluk yarışına sahne olan lig, 12 Haziran Cuma günü kaldığı yerden devam edecek. Ancak maçlar salgın nedeniyle seyircisiz oynanacak. Peki Trabzonspor 2000'li yıllardan itibaren oynadığı seyircisiz maçlarda hangi sonuçları aldı?
- Trabzonspor'un seyircisiz maçlardaki iç saha karnesi
- Trabzonspor'un seyircisiz maçlardaki deplasman karnesi
- Trabzonspor'un seyircisiz oynadığı maçlardaki galibiyet yüzdesi kaç?
İşte Trabzonspor'un 2000'li yıllarda seyircisiz oynadığı maçların tamamı ve alınan skorlar:
|Tarih
|Maç
|19 Kasım 2005
|Diyarbakırspor 3-0 Trabzonspor
|10 Aralık 2006
|Trabzonspor 3-0 Ankaraspor
|16 Eylül 2007
|Trabzonspor 0-0 Ankaragücü
|20 Ekim 2007
|Trabzonspor 2-3 Beşiktaş
|2 Kasım 2007
|Trabzonspor 2-1 Ankaraspor
|26 Ağustos 2007
|Trabzonspor 5-1 Rizespor
|30 Eylül 2007
|Trabzonspor 1-0 Konyaspor
|15 Ağurtos 2010
|Ankaragücü 0-2 Trabzonspor
|10 Nisan 2011
|Galatasaray 0-1 Trabzonspor
|29 Ocak 2012
|Ankaragücü 0-4 Trabzonspor
|4 Mart 2012
|Beşiktaş 1-2 Trabzonspor
|26 Ağustos 2012
|Trabzonspor 2-0 Elazığspor
|16 Eylül 2012
|Trabzonspor 1-0 Sivasspor
|24 Eylül 2012
|Fenerbahçe 0-0 Trabzonspor
|30 Eylül 2012
|Trabzonspor 1-1 Mersin İdman Yurdu
|20 Ocak 2013
|Trabzonspor 1-3 Karabükspor
|21 Mart 2014
|Trabzonspor 0-0 Kasımpaşa
|7 Nisan 2014
|Trabzonspor 3-0 Gençlerbirliği
|26 Nisan 2014
|Trabzonspor 2-1 Gaziantepspor
|4 Mayıs 2014
|Bursaspor 2-2 Trabzonspor
|11 Mayıs 2014
|Trabzonspor 1-4 Galatasaray
|18 Mayıs 2014
|Antalyaspor 0-2 Trabzonspor
|8 Mayıs 2016
|Trabzonspor 6-0 Antalyaspor
|26 Ağustos 2016
|Trabzonspor 2-0 Kasımpaşa
|11 Eylül 2016
|Trabzonspor 0-2 Osmanlıspor
|1 Ekim 2016
|Karabükspor 4-0 Trabzonspor
|26 Ağutos 2017
|Göztepe 3-2 Trabzonspor
|15 Mart 2020
|Trabzonspor 1-1 Başakşehir
Trabzonspor'un seyircisiz maçlardaki iç saha karnesi
Trabzonspor, 2000'li yıllarda iç sahada 18 seyircisiz maç oynadı. Bu maçların 10'unu kazanırken; 4 maç beraber bitti; 4 maçı da kaybetti.
Trabzonspor'un seyircisiz maçlardaki deplasman karnesi
Trabzonspor 2000'li yıllarda deplasmanda 10 seyircisiz maça çıktı. Bu maçların 5'ini kazanırken 4'ünde mağlup oldu 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor'un seyircisiz oynadığı maçlardaki galibiyet yüzdesi kaç?
2000'li yıllarda toplam 28 maça seyircisiz çıkan Trabzonspor bu maçların yüzde 53,5'ini kazandı.