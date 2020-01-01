Süper Lig

Trabzonspor'un 2000'li yıllarda oynadığı seyircisiz maçlar

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Trabzonspor v Basaksehir 03152020
AA
Süper Lig, salgın sonrası kaldığı yerden seyircisiz maçlarla devam edecek. Peki Trabzonspor, seyircisiz maçlarda ne kadar başarılı?

Süper Lig'e 26. hafta sonrası salgın nedeniyle 87 günlük bir ara verilmişti. Müthiş bir şampiyonluk yarışına sahne olan lig, 12 Haziran Cuma günü kaldığı yerden devam edecek. Ancak maçlar salgın nedeniyle seyircisiz oynanacak. Peki Trabzonspor 2000'li yıllardan itibaren oynadığı seyircisiz maçlarda hangi sonuçları aldı?

İşte Trabzonspor'un 2000'li yıllarda seyircisiz oynadığı maçların tamamı ve alınan skorlar:

Tarih Maç
19 Kasım 2005 Diyarbakırspor 3-0 Trabzonspor
10 Aralık 2006 Trabzonspor 3-0 Ankaraspor
16 Eylül 2007 Trabzonspor 0-0 Ankaragücü
20 Ekim 2007 Trabzonspor 2-3 Beşiktaş
2 Kasım 2007 Trabzonspor 2-1 Ankaraspor
26 Ağustos 2007 Trabzonspor 5-1 Rizespor
30 Eylül 2007 Trabzonspor 1-0 Konyaspor
15 Ağurtos 2010 Ankaragücü 0-2 Trabzonspor
10 Nisan 2011 Galatasaray 0-1 Trabzonspor
29 Ocak 2012 Ankaragücü 0-4 Trabzonspor
4 Mart 2012 Beşiktaş 1-2 Trabzonspor
26 Ağustos 2012 Trabzonspor 2-0 Elazığspor
16 Eylül 2012 Trabzonspor 1-0 Sivasspor
24 Eylül 2012 Fenerbahçe 0-0 Trabzonspor
30 Eylül 2012 Trabzonspor 1-1 Mersin İdman Yurdu
20 Ocak 2013 Trabzonspor 1-3 Karabükspor
21 Mart 2014 Trabzonspor 0-0 Kasımpaşa
7 Nisan 2014 Trabzonspor 3-0 Gençlerbirliği
26 Nisan 2014 Trabzonspor 2-1 Gaziantepspor
4 Mayıs 2014 Bursaspor 2-2 Trabzonspor
11 Mayıs 2014 Trabzonspor 1-4 Galatasaray
18 Mayıs 2014 Antalyaspor 0-2 Trabzonspor
8 Mayıs 2016 Trabzonspor 6-0 Antalyaspor
26 Ağustos 2016 Trabzonspor 2-0 Kasımpaşa
11 Eylül 2016 Trabzonspor 0-2 Osmanlıspor
1 Ekim 2016 Karabükspor 4-0 Trabzonspor
26 Ağutos 2017 Göztepe 3-2 Trabzonspor
15 Mart 2020 Trabzonspor 1-1 Başakşehir

Trabzonspor'un seyircisiz maçlardaki iç saha karnesi

Trabzonspor, 2000'li yıllarda iç sahada 18 seyircisiz maç oynadı. Bu maçların 10'unu kazanırken; 4 maç beraber bitti; 4 maçı da kaybetti.

Trabzonspor'un seyircisiz maçlardaki deplasman karnesi

Trabzonspor 2000'li yıllarda deplasmanda 10 seyircisiz maça çıktı. Bu maçların 5'ini kazanırken 4'ünde mağlup oldu 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un seyircisiz oynadığı maçlardaki galibiyet yüzdesi kaç?

2000'li yıllarda toplam 28 maça seyircisiz çıkan Trabzonspor bu maçların yüzde 53,5'ini kazandı.

 

 

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