Trabzonsporlu Joao Pereira'nın ayak tarağında kırık tespit edildi

Trabzonspor'un Portekizli sağ beki Joao Pereira'nın Başakşehir maçında sol ayak tarak kemiği kırıldı. Deneyimli oyuncu 4-6 hafta forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, gol düellosuna dönüşen maçta evinde Başakşehir'e 4-2 mağlup olurken takımın Portekizli oyuncusu Joao Pereira'dan kötü bir haber geldi.

Başakşehir maçında sakatlanan Pereira'nın sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu'ndan sitem

A Spor'un canlı yayınına bağlanan ve Portekizli oyuncunun durumuyla ilgili bilgi veren Ahmet Ağaoğlu, "Pereira'nın ayak tarak kemiğinde kırık var. Arkadan yapılan bir darbe sonucu tarak kemiği kırıldı. Sahalardan ne kadar uzak kalacağını yarın sağlık ekibimiz yapacak ama 4-6 hafta oynayamayacak gibi görünüyor." dedi. Editörün Seçtikleri Mackolik Yılın Oyuncusu Gomis!

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Kaybettikleri maçın ardından hakem yönetimine de isyan eden Ağaoğlu, ''Bir oyuncunun ayağı kırılıyorsa, bunu görmesi gereken göz görmüyorsa, orada bir sıkıntı var demektir. Bugün 6 tane oyuncu değişti. Bir dakikayı aşan değişiklikler oldu. Atılan gollerden sonra yarı sahayı terk etme süreleri... Beşiktaş maçında 7-8 dakika verilen uzatma, burada 3 dakika verilince insan kendine neler oluyor diye soruyor. Bu oyuncuları yetiştirip sahaya sürmek bizim görevimiz. Ama onların başlarını önlerine eğdirip maç sonunda onları soyunma odasında hüngür hüngür ağlatanlar dönüp aynaya baksınlar. Gerçekten ülke futboluna mı hizmet ediyorlar, yoksa farklı bir düşünceleri mi var? Yediğimiz golde Arda ile Ekuban'ın pozisyonuna bakarsak, Arda orada ince bir faul yapıp Ekuban'ı ittiriyor. Bu şekilde konuştuğum için utanıyorum ama beni bu şekilde konuşturanların da utanması lazım.'' ifadelerini kullandı.

Sağlık heyetinden açıklama

Öte yandan sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, bordo-mavili kulübün internet sitesinden Joao Pereira'nın durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Oyundan çıkmasının ardından Pereira'nın önce soyunma odasında muayenesinin yapıldığını, ardından hastanede filminin çekildiğini belirten Güven, "Pereira'nın darbeye bağlı sol ayak 3. tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Futbolcumuz 6-8 hafta arası sahalardan uzak kalacaktır." ifadelerini kullandı.