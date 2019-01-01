Trabzonsporlu futbolcular, İstiklal Marşı'nda neden farklı duruyor

Trabzonsporlu futbolcular, karşılaşma öncesi seremonilerde neden protokole doğru dönmüyor? İşte cevabı...

Trabzonsporlu futbolcular, Süper Lig'de 2018/2019 sezonunun 17. haftasında oynanan maçından bu yana İstiklal Marşı okunurken protokole doğru dönmüyor.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman, Çaykur Rizespor maçı itibarıyla teknik heyetinden ve takımından İstiklal Marşı'nın bayrağa dönerek okunmasını istedi.

Karadeniz ekibinin bu kararı, bordo mavili taraftarlar tarafından da olumlu bir şekilde karşılandı.

Jailton örnek oldu

Geçtiğimiz sezonlarda forması giyen Jailton, İstiklal Marşı sırasında protokole değil, Türk bayrağına dönmüş ve bu hareket dikkat çekmişti.

Brezilyalı yıldız, yaptığı açıklamada, "Marşlar protokole değil bayrağa göre okunmalı, saygımdan dolayı seremonilerde bu şekilde duruyorum" ifadelerini kullanmıştı.