Trabzonspor'dan Yeni Malatyaspor açıklaması

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında oynayacakları Yeni Malatyaspor maçı için verilecek her karara saygı duyacaklarını açıkladı.

Kulübü, 27 Ocak Pazartesi günü Süper Lig'de deplasmanda BtcTurk ile oynayacakları maça hazır olduklarını ancak Elazığ depreminin ardından bölgede oluşan hassas durum nedeniyle Futbol Federasyonunun (TFF) alacağı her türlü kararı saygıyla karşılayacaklarını bildirdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 19. haftası münasebetiyle pazartesi günü oynayacağımız BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasına Trabzonspor Kulübü olarak hazır bulunmakla birlikte, Elazığ depreminin ardından bölgede oluşan hassas durum nedeniyle TFF'nin alacağı her türlü kararı saygıyla karşılayacağımızı kamuoyunun dikkatine sunarız."