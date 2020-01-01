Trabzonspor'dan Özkan Sümer'in mezarına ziyaret

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve takımın altyapıdan yetişen futbolcuları Hatay deplasmanı dönüşünde Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti.

Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Bordo-Mavili futbolcular, dün hayatını kaybeden Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncular Uğurcan Çakır, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Safa Kınalı, Arda Akbulut, Kerem Baykuş, Faruk Can Genç, Ahmet Can Kaplan ile Süleyman Cebeci, dün hayatını kaybeden kulübün efsanelerinden Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti.

ile oynanan müsabakadan dolayı cenaze törenine katılamayan teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcular, Özkan Sümer için dua etti.

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Oyuncular, Sümer'in mezarına çiçek bıraktı.