Trabzonspor'dan Nwakaeme'nin sakatlığı hakkında açıklama

Trabzonspor, Fenerbahçe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan , başarılı oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin sakatlığı nedeniyle bir açıklama yayınladı.

Nwakaeme, Ziraat Kupası yarı final rövanşında ile oynadıkları mücadelenin 35. dakikasında sakatlanarak saha kenarına alınmıştı.

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Bordo mavili kulüpten son yapılan açıklamada oyuncunun sağlık durumu hakkında şu ifadeler yer aldı:

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"Fenerbahçe maçında aldığı darbeler sonrası sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Anthony Nwakaeme’nin yapılan muayene ve MR kontrolü sonucu sol addüktör kas gurubunda grade iki tear (yırtık) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

Trabzonspor Kulübü, Nijeryalı oyuncunun sahalardan ne süre ile uzak kalacağını belirtmese de, tahmini olarak 3-6 hafta arasında sakatlığını atlatması bekleniyor.