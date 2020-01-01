Trabzonspor'dan CAS açıklaması: Avukatlarımız kararı inceliyor

Bordo-mavili ekip, CAS'ın verdiği gerekçeli kararın kulüp avukatları tarafından inceleme altına alındığını açıkladı.

'un finansal sebepler dolayısıyla UEFA'dan aldığı Avrupa'dan men cezasına yönelik yaptığı itiraz, Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından reddedildi.

Bordo-mavili ekip konuyla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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"UEFA’nın 3 Haziran 2020 tarihinde vermiş olduğu “Avrupa kupalarından 1 yıl süreyle men” kararı kulübümüzce 13 Haziran 2020 tarihinde CAS nezdinde temyiz edilmişti.

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CAS’ın bugün resmi internet sitesinden duyurduğu ve tüm kamuoyu ile aynı anda öğrendiğimiz kararına göre başvurumuz kabul edilmemiş; UEFA’nın aleyhimize vermiş olduğu karar onanmıştır.

CAS’ın internet sitesindeki söz konusu açıklamadan 2,5 saat sonra kulübümüze ilettiği 45 sayfalık gerekçeli karar avukatlarımız tarafından incelenmektedir. Bu incelemenin ardından kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Saygılarımızla…"