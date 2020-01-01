Trabzonspor'dan açıklama! "Sörloth için Leipzig'den teklif aldık"

Trabzonspor, Norveçli golcüsü Alexander Sörloth için RB Leipzig'den transfer teklifi aldıklarını doğruladı.

, Norveç Milli Takımı'ndan üç gün önce dönmesi beklenen ancak henüz Trabzon'a gelmeyen Alexander Sörloth'un durumuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada, Norveçli futbolcu için 'den resmi transfer teklifi geldiği belirtildi:

"Futbolcumuz Alexander Sörloth için RB Leipzig Kulübünden resmi transfer teklifi gelmiş olup, yönetim kurulumuz tarafından kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu teklif değerlendirilmektedir.

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Daha fazla takım

Kiralama sözleşmesinin erken feshini gerektiren ve tüm tarafların mutabık kalacağı bir anlaşma için süreç devam ederken, futbolcumuz Alexander Sorloth ülkesinin milli takımının kampına katılmak üzere Norveç’e gitmiştir. Karşılaşmaların ardından 8 Eylül Salı günü Trabzon’da olması gereken oyuncumuz, Oslo’da COVID-19 testi yaptırdığını, PCR testinin 10 Eylül Perşembe günü sonuçlanacağını ve 11 Eylül Cuma günü Trabzon’da olacağını tarafımıza bildirmiştir.

Bugün itibariyle henüz Trabzon’a gelmeyen futbolcumuz için noter tespiti yapılmış olup kulübümüzün disiplin talimatındaki ilgili maddeler yürürlüğe girmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."