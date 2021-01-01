Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ve Lewis Baker, Fenerbahçe maçında oynayabilecek

Bordo-mavililerde Uğurcan Çakır ve Lewis Baker'ın testleri negatife döndü. İki oyuncu da Fenerbahçe derbisinde sahada olabilir.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'a müjdeli haberler geldi.

Son dönemde Covid-19 ile başı dertte olan bordo-mavililerde Serkan Asan ve Arda Akbulut'un ardınan Uğurcan Çakır ve Lewis Baker'ın da test sonuçları negatif çıktı. Fanatik'in haberine göre Uğurcan ve Baker, takımla birlikte antrenmanlara katılmaya başlayabilecek.

Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçında oynayabilecek

10 günlük karantina süresini dolduracak olan Uğurcan ve Baker, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyebilecek. Bununla birlikte takımdaki diğer vakalarda bazı oyuncuların henüz pozitife dönmediği ve derbiyi kaçıracağı söyleniyor.

Neden önemli?

Trabzonspor'da özellikle kaleci Uğurcan Çakır'ın oynayıp oynamayacağı bordo-mavililer için oldukça önemli. Zira 24 yaşındaki kaleci, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da birçok maçta takımı ayakta tutan isim oldu.

Fenerbahçe ile oynanacak kritik karşılaşmada Uğurcan'ın forma giymesi, Trabzonspor için öncelikle psikolojik anlamda ekstra bir güç olacak. Süper Lig'de bu sezon Altay Bayındır ve sakatlıktan döndükten sonra hemen etkisini gösteren Fernando Muslera gibi, Uğurcan Çakır da şampiyonluk yarışının belirleyicilerinden olacak.

Uğurcan Çakır bu sezon kaç gol yedi?

Bordo-mavililerin adeta sigortası olan Uğurcan Çakır, bu sezon Trabzonspor formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 23 maça çıktı. Başarılı kaleci, söz konusu mücadelelerde kalesinde 23 gol gördü. Uğurcan, 9 karşılaşmayı ise gol yemeden tamamlamayı başardı. Bu 9 maçın biri Eddie Newton dönemine, sekizi ise Abdullah Avcı dönemine denk geldi.