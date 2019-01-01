Trabzonspor'da Sturridge için özel idman

Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Sturridge, özel antrenmanlarına devam ediyor.

, Süper Lig'in 8. haftasında karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürürken, sağlık ekibi ve teknik heyet oyuncular için yoğun mesai harcıyor.

Fanatik'te yer alan habere göre teknik direktör Ünal Karaman, geldiği günden bu yana kondisyon eksiği bulunan Daniel Sturridge’i özel antrenmanlarla hazırlıyor. Milli arada ekstra çalışmalar yapan yıldız oyuncu dün takımdan ayrı olarak kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Öte yandan önceki gün antrenmanda sakatlanan Obi Mikel’in ön adelesinde zorlanma tespit edildi. Tecrübeli futbolcunun Gaziantep FK karşısında oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.