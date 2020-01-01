Trabzonspor'da sarı kart ceza sınırında olan oyuncular

Bordo-mavili ekipte 2020-21 sezonunda sarı kart ceza sınırında olan isimler burada...

TFF talimatlarına göre Süper Lig'de üst üste ya da aralıklı olarak toplam 4 sarı kart gören bir futbolcu, cezalı duruma düşüyor ve ligde oynanacak ilk maçta görev alamıyor.

Süper Lig'de 5. hafta öncesi 'da sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncular şöyle...

Trabzonspor'da hangi oyuncular sarı kart ceza sınırında?

Ceza sınırında oyuncu bulunmuyor

Listedeki oyuncu veya oyuncular, 5. hafta oynanacak maçta sarı kart görmeleri halinde 6. haftada oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.