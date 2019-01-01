Trabzonspor'da Juraj Kucka, antrenmanı yarıda bıraktı

Juraj Kucka, Trabzonspor'un son antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Trabzonspor'un Slovak futbolcusu Juraj Kucka, bordo-mavili takımın Antalya kampında yapılan akşam antrenmanında sakatlandı.



Kucka'nın, orta sahada genç futbolcu Ali Osman ile girdiği ikili mücadelede bileğine darbe aldığı ve yerden kalkamadığı görüldü.



31 yaşındaki futbolcu sahayı sağlık ekiplerinin yardımıyla terk ederken, ardından kontrolleri için hastaneye götürüldü.



Öte yandan Kucka'yı, Serie A takımlarından Parma transfer etmek istiyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Parma'nın ilgisini doğrulamıştı.



