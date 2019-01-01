Trabzonspor'da Jose Sosa var, Filip Novak ile Uğurcan Çakır yok

Deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak olan Trabzonspor'da üç oyuncunun durumu belli oldu.

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'un maç kafilesi belli oldu.

Öğle saatlerinde İstanbul'a hareket edecek olan bordo-mavili ekipte sakatlığı bulunan ve son çalışmaya katılmayan Uğurcan Çakır ile Filip Novak kafilede yer almadı. Uğurcan Çakır'ın yerine kalede 18 yaşındaki Arda Akbulut'un görev yapması beklenirken Novak'ın yerine ise Luis Ibanez'in oynayacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan bordo-mavili ekipte Jose Sosa'dan iyi haber var. Sakatlığı iyileşen ve son antrenmana katılan Jose Sosa, Galatasaray maçının kafilesinde kendisine yer buldu. Teknik Direktör Ünal Karaman'ın görev vermesi durumunda yıldız futbolcu İstanbul'da forma giyebilecek.