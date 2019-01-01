Trabzonspor'da Jose Sosa, 67 gün sonra formasına kavuşuyor

Trabzonspor'da uzun süredir sakatlığından dolayı forma giyemeyen Jose Sosa, Alanyaspor maçıyla yeniden sahne alacak.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak olan Jose Sosa, sahalara geri dönüyor.

Sabah'tan Yunus Emre Sel'in haberine göre, 16 Aralık 2018'de oynanan Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlıktan bu yana yeşil sahalardan uzak olan Sosa için Trabzonspor'a iyi haber var. Sakatlığını atlatan Arjantinli yıldız, Pazar günü oynanacak olan Alanyaspor maçında görev yapacak.

Sosa'nın dönüşüyle birlikte Trabzonspor'un orta saha kurgusu da değişiyor. Buna göre Teknik Direktör Ünal Karaman orta ikiliyi Sosa ile Yusuf Yazıcı'dan oluşturmayı düşünüyor.

Bu sezon 16 lig maçında görev yapıp 2 gol ve 4 asistle oynayan 33 yaşındaki yıldız oyuncu, 67 gün sonra formasına kavuşacak.