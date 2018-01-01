Trabzonspor'da ilk yarının yıldızı Hugo Rodallega oldu

Süper Lig'de 2018-19 sezonunun ilk yarısını 29 puanla 2. sırada tamamlayan Trabzonspor'da, istatistiklerde Hugo Rodallega ön plana çıktı.

Trabzonspor'da üçüncü sezonunu yaşayan Hugo Rodallega, sezonun ilk yarısında en çok tercih edilen futbolcuların başında geldi.

Rodallega, 24 futbolcunun görev yaptığı ilk yarıda 17 maçın tamamında görev alan tek oyuncu oldu.

17 maçta bin 424 dakika sahada kalan başarılı forvet, aldığı süre açısından ise 16 maçta doksanar dakika olmak üzere bin 440 dakika sahada kalan Çek oyuncu Filip Novak'tan sonra ikinci sırada yer aldı.

Karadeniz ekibinde, genç kaleci Arda Akbulut ile Semih Karadeniz ve Murat Cem Akpınar ise ligde görev alamadı.

En golcü Rodallega

Trabzonspor, ilk 17 haftada 32 gol atarken en golcü oyuncu da Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega oldu.

Ligde 9 golü bulunan 33 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'da en golcü dönemini geçiriyor.

Geçen sezon ligde 23 maçta fazla süre alamayarak 513 dakika sahada kalan Kolombiyalı futbolcu, 5 kez rakip fileleri havalandırırken, bu sezon Burak Yılmaz'ın yokluğunda skor yükünü çekti.

Ligin en centilmeni

Trabzonspor, ligin ilk yarısında kırmızı kart görmezken 32 sarı kartla ligin en centilmen takımı oldu.

Bordo-mavililerde, 5 sarı kart ile Yusuf Yazıcı en fazla kart gören oyuncu olurken Onazi ve Pereira 4 sarı kart gördü. Sadece bu 3 futbolcu, Trabzonspor'da cezalı duruma düştü.