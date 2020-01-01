Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşamayan Bordo Mavililer, 41 yaşındaki teknik adam ile anlaşarak yollarını ayırdı.

Hüseyin Çimşir, Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenörlükten teknik direktörlük görevine geçmişti.

, Hüseyin Çimşir yönetiminde 16 lig maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

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Karadeniz ekibini ve maçlarında yardımcı antrenör Eddie Newton'ın yönetmesi bekleniyor.

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Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Şirketimiz ile Teknik Direktör Sayın Hüseyin Çimşir arasındaki 20.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Sayın Hüseyin Çimşir'e, fesih sözleşmesine istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.