Trabzonspor'da Hosseini ve Pereira takımla çalıştı

Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürerken Hosseini ve Pereira takımla birlikte çalışmalara başladı.

, 11 Mart Çarşamba günü BtcTurk ile yapacağı Süper Lig'in 19. hafta erteleme maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi.

Haberin devamı aşağıda

Antrenmana tedavileri devam eden Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı'nın katılmadığı belirtildi.

Daha fazla takım

Sakatlıkları nedeniyle bir süredir bireysel olarak idmanlarını sürdüren savunma oyuncuları Majid Hosseini ile Joao Pereira'nın takımla çalıştığı aktarıldı.

Karadeniz ekibi, 10 Mart Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 14.30'da özel uçakla Malatya'ya gidecek.