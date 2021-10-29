Trabzonspor'da Edgar Ie, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek

Cezalı duruma düşen Portekizli savunmacı, Trabzonspor'u kritik sınavda yalnız bırakacak.

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'a konuk olacağı maça başarılı stoper Edgar Ie'den yoksun çıkacak.

Bordo mavili ekibin Çaykur Rizespor'u ağırladığı maçın 21. dakikasında sarı kart gören Portekizli savunmacı cezalı duruma düştü.

Pohjanpalo'nun ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Edgar Ie topu kesen isimdi. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler, Edgar Ie'nin elle oynadığını belirledi ve penaltı noktasını gösterdi.

İstikrar abidesi

Savunmanın merkezindeki partneri Vitor Hugo ile müthiş bir uyum yakalayan Edgar Ie istikrarlı çizgisiyle de dikkat çekiyor. Başarılı oyuncu bu sezon Trabzonspor'un Süper Lig'de oynadığı 10 maçta da 90 dakika forma giydi.

Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de maç kaçırmayan Edgar Ie, penaltılara giden Molde maçında 120 dakika sahada kalmıştı.

2019'da Lille'den transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu, 2019/20 sezonunda Hollanda'nın Feyenoord ekibine kiralandı. Feyenoord'da toplam 21 maça çıkan Edgar Ie, geçen sezon Trabzonspor'a döndü ve kadronun vazgeçilmez isimlerinden birine dönüştü.

2020/21 sezonunda Süper Lig'de 38 maça çıkan Edgar Ie, Türkiye Kupası ve Süper Kupa ile birlikte toplam 40 maçta görev yapmıştı.

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