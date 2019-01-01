Trabzonspor'da Daniel Sturridge, Sivasspor karşısında oynayamayacak

Trabzonspor'da Daniel Sturridge'in Demir Grup Sivasspor maçı kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Daniel Sturridge'in sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Güven, yaptığı açıklamada Sturridge'in maçı kadrosundan çıkarıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Cumartesi sabahı sağ ayak aşil tendonu ve bileğinde ağrı şikayeti olduğunu belirten Daniel Sturridge'in aynı gün yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda aşil tendonu ve FHL (Flexor Hallucis Longus) tendon kılıfında ödem tespit edilmiştir. Acil olarak tedavisine başlanan futbolcumuz Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun beşinci haftasında oynayacağımız Sivasspor karşılaşmasında riske edilmeyerek kamp kadrosundan çıkarılmıştır."