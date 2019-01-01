Trabzonspor'da 4 yıldız kadroda yok

UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Krasnodar ile karşılaşacak Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan 4 futbolcu kadroya alınmadı.

, Krasnodar maçı kamp kadrosu açıklandı. Bordo Mavililer’de sakatlıkları bulunan Daniel Sturridge, Jose Sosa, Joao Pereira ve John Obi Mikel ’ya götürülmedi.

Bordo Mavililer’de bu isimler dışında Adulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban ve Ogenyi Onazi’nin de bir süredir sakatlıkları bulunuyor.

Trabzonspor’un Krasnodar maçı kadrosu şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Kağan Moradaoğlu, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Ivanildo Fernandes, Kamil Ahmet Çörekçi, Serkan Asan, Filip Novak, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Kerem Baykuş, Donis Avdijaj, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Fıratcan Üzüm, Alexander Sörloth, Muhammet Akpınar.