Trabzonspor'a transfer olan Berat Özdemir'e Mert Nobre'den övgü dolu sözler

Gençlerbirliği’nin eski teknik direktörü Mert Nobre, hem takım arkadaşlığını hem hocalığını yaptığı Berat Özdemir’i Goal.com için değerlendirdi.

, devre arasının ilk transferini ’nden Berat Özdemir ile gerçekleştirdi. Genç oyuncuyu onunla bir dönem aynı takımda oynayan, sonrasında da teknik direktörlüğünü yapan Mert Nobre’ye sorduk.

Berat nasıl bir oyuncudur, artıları eksikleri nelerdir?

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Berat çok iyi bir karakterdir. Bu sene çok iyi oynuyor ama zaten potansiyeli yüksekti. Her sene de daha iyiye gidiyor. Benca o pozisyonda, orta sahada, 1-2 sene sonra ’nin en iyilerinden biri olacak. Genç, dinamik, agresif. Fiziği inanılmaz iyi zaten. Bence Trabzonspor çok iyi transfer yaptı. Abdullah Hoca o bölgede çok rahatlayacaktır. Berat da en kısa zamanda A Milli Takım’a yükselecektir..

Zayıf noktası var mı?

Buna zayıflık denilemez ama sonuçta genç oyuncu. Tecrübesi az. Fakat bu sene ile geçen senesi arasında bile fark var. Neden farklı? Çünkü tecrübesi artıyor. Zaten bunun dışında her şey onda var. Fiziksel ve taktiksel açıdan çok iyi. Ufak tefek eksikler olabilir ama bunlar Berat'ta çok az. En kısa zamanda çok iyi bir orta sahaya dönüşecektir.

Berat, Gençlerbirliği'nde yetişti. Şimdi Trabzonspor gibi baskının yüksek olduğu bir yere gidiyor. Ayrıca merkez orta sahada Lewis Baker, Abdülkadir Parmak, Flavio gibi çok sayıda oyuncu var. Berat bu baskıyı kaldırıp formayı kapabilir mi?

Trabzonspor tabi ki çok zor bir yer. Uzun zamandır şampiyon olamıyorlar. Fakat bence hem Trabzonspor hem Berat için iyi bir tercih oldu. Berat çok iyi futbolcu ve hemen formayı alabilir. Tabi ki böyle transferlerde zamana ihtiyaç var. Sonuçta bambaşka bir kulübe gidiyorsunuz. Trabzonspor çok büyük kulüp, taraftarı var, baskısı var ama Berat oraya tam hazır bir oyuncu olarak gidiyor.

Berat mental olarak nasıl biridir, bu değişimi kaldırabilir mi?

Tabi tabi. Bu çocuk kafada çok güçlü! Hem oynarken hem hocasıyken 1.5 sene beraber olduk. Onu çok iyi biliyorum. Karakteri inanılmaz iyi. Çok genç ama çok iyi, olgun kafası var. Ve zaten çok iyi oyuncu.

Son dönemde birçok takımda ve oyuncuda 6 numara - 8 numara kıyaslamaları yapılıyor. Berat hangisinde daha iyi oynar?

Berat’ın en büyük avantajı hem 6 numara hem 8 numara oynamasıdır, Hangi hoca ne istiyorsa Berat o bölgede performansını verir. 6 numara için ne gerekiyorsa onda var. Agresif, sert, hava topunda iyi… 8 numara içinde de gerekli özellikle sahip. İki ceza sahası arasında gidip gelir. 18 dışından şut çeker. Hem savunmada hem hücumda vardır. Karar hocanın, Berat için fark etmez.

Başka mevkilerde oynayabilir mi? Mesela stoperde...

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Stoper olabilir tabi. Pas trafiği çok iyi, havada çok iyi, agresif ve çabuk. Sağ bek, sol bek de olabilir. Alternatif yoksa, Berat oraları da doldurabilir.