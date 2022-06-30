Bordo mavili camiada şampiyonluğun ardından yeni hedef zirvede kalıcı olmak.

Trabzonspor Kulübü Finans ve Proje Geliştirme Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi Şemsetdin Hancı bu sezon şampiyonluğa daha rahat ulaşabileceklerini düşünüyor.

TSYD Trabzon Şubesi Dergisi'ne konuşan Hancı üst üste kupalar kaldırarak ikinci yıldızı takmayı amaçladıklarını açıkladı.

Ne söyledi?

Hancı kulüp içinde yakalanan birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, bu havayı korudukları sürece yeniden şampiyon olabileceklerini belirtti.

"Müthiş bir kenetlenme ile yolumuza devam ettik. Sahada kalan bir anlayışla hareket ettik ve yolun sonunda da mutlu tabloyu çizdik. Kimse bizi saha dışına çekemedi. Bundan sonrası için de şampiyonluklar gelecektir. Yeter ki biz içeride dağılmayalım, birlikteliğimizi kaybetmeyelim."

"Hatta bu yıl sahada çok daha rahat olacağız diye düşünüyorum. Tecrübe edinmiş olarak yol alacağız. O sulardan, o fırtınalardan karaya ulaştık. Camiadaki birliktelik kaybolmadığı sürece bu böyle devam edecek. Bu vesileyle Trabzonspor taraftarının ne kadar fazla olduğu da ortaya çıkmış oldu. Bizim büyüklüğümüz kazandığımız şampiyonlukla ortaya çıkmadı. Biz 40 yıl da şampiyon olmasak büyük bir camiayız."

"Geçen yıldan daha rahat şampiyon olabiliriz"

"Biz şu anda doğruları yaptığımıza inanıyoruz. İçeride çok parçalanma yaşamazsak aynı başarıyı 1-2 hatta 3 yıl üst üste domine edeceğimize inanıyorum. Hatta geçen yıldan daha rahat şampiyon olabiliriz. Sadece hata yapmayalım, sadece yönetimsel değil camia olarak birbirimize düşmeyelim. Herkes aynı yolda kenetlenmeye devam ederse aynı başarılı sonuçları alacağımıza inanıyorum. Sadece bu yılın özelinde değil, gelecek yıllarda da bu işi domine ederiz."

"Yeni sezon hem cumhuriyetimizin hem de TFF'nin 100. kuruluş yıl dönümü olduğu için şampiyonluk daha da anlamlı elbette. Biz de aynı anlayış ve yol haritasıyla önümüze bakıp hedefe odaklanacağız. 9. şampiyonluğun ardından 10. şampiyonluk ve 2. yıldızımızı takmak en büyük hedefimiz olacak."

Gelecek için ümitli

Hancı ödemeler konusunda bir sorun yaşanmadığını ve Trabzonspor'u kendi gelirleriyle ayakta kalacak bir kulübe dönüştürmek istediklerini belirtti.

"Şu ana kadar orada bir aksama olmadı, bundan sonra da olmaz. Yönetimden destek olan arkadaşlarımız var, dışardan da destekler oluyor ve Ertuğrul Bank'ımız (Ertuğrul Doğan) orada olduğu için çok sorun yok. Sağ olsun kulüpten desteğini hiç esirgemiyor. Ona da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hiçbir Trabzonlu onun yaptıklarını unutmasın."

"Yönetimdeki arkadaşlar, herkes katkı sunmaya çalışıyor. Trabzonsporlu iş insanlarımız da kulübümüzün yanında olsunlar. Zira iyi takım iyi paralarla oluyor. Trabzonspor sadece bir günü ya da yılı kurtarmayla değil uzun vadede kendini çevirebilir, döndürebilir bir konuma gelmelidir. Finansal olarak kulübün geleceğini açık görüyorum."