Trabzonspor yıldızlarıyla farka koştu: 6-0

Kasımpaşa'yı konuk eden bordo mavililer, 3 yıldızı Sörloth, Sosa ve Nwakaeme'nin golleriyle 6-0 kazanmayı bildi.

Süper Lig'in 18. haftasında ile Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bordo mavililer sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

25. dakikada Sosa, 27. dakikada Sörloth ve 29. dakikada Nwakaeme'nin golleriyle 4 dakika içinde 3-0 öne geçen Karadeniz Fırtınası ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

24. dakikada sarı kart gören Jorge Fernandes, 46. dakikada ikinci sarı kartını görerek Kasımpaşa'yı 10 kişi bıraktı. 55'te Sörloth ikinci golünü atarak farkı 4'e çıkardı. 83. dakikada Nwakaeme de ikinci golünü atarak skoru 5-0'a getirdi. Maçta gol perdesini ise Norveçli golcü kapattı. 88'de Sörloth tabeleyi bir kez daha değiştirdi ve bordo mavililer sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzonspor 35 puana yükselerek 3. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı.

Sturridge yine yok

Trabzonspor'un İngiliz golcüsü Daniel Sturridge, Kasımpaşa maçı kadrosunda da yer almadı.

Antalya kampında sakatlık yaşayan golcü oyuncu, Yukatel ile yapılan Ziraat Kupası maçının ardından ikinci yarının ilk haftasındaki Kasımpaşa müsabakasında da kadroya dahil edilmedi.

Bordo mavililerde, sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz da forma giyemedi.

Üç oyuncu sakatlıktan döndü

Trabzonspor'da ligin 16. haftasında oynanan İttifak Holding maçında sakatlanan Yusuf Sarı ile 17. haftadaki Hes Kablo mücadelesinde sakatlanan Uğurcan Çakır ile Filip Novak, Kasımpaşa maçıyla takıma döndü.

Uğurcan maça ilk 11'de başlarken, Yusuf Sarı ile Novak ise yedek kulübesinde yer aldı.

Maça yoğun ilgi

Trabzonsporlu taraftarlar, Kasımpaşa karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.

Bordo mavili taraftarlar, Medical Park Stadyumu tribünlerinin tamamına yakınını doldurarak ikinci yarının ilk karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı.

Bu arada, Kayserispor ile sözleşmesini feshettikten sonra Trabzonspor'un gündeminde yer alan sol kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu da Medical Park Stradyumu'na gelerek karşılaşmayı tribünden takip etti.

Maçın önemli anları

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

12. dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında arka direkte altıpasın üzerinde topla buluşan Ekuban'ın kafa vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk meşin yuvarlağı kontrol etti.

18. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kontrol etti.

25. dakikada Trabzonspor golü buldu. Sosa ceza alanı dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, topu kaleci Fatih Öztürk'ün solundan filelere gönderdi: 1-0

27. dakikada Trabzonpor, farkı 2'ye çıkardı. Pereira'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Sörloth, kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 2-0

29. dakikada Trabzonspor 3. golü buldu. Kasımpaşa savunmasının ceza alanından çıkaramadığı topa sahip olan Nwakaeme, ceza alanı sağ çaprazından düzgün vuruşla meşin yuvarlığı kaleci Fatih Öztürk'ün solundan filelere yolladı: 3-0

39. dakikada Koita'nın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu üsten kornere çeldi.

Trabzonspor, ilk yarıyı 3-0 önde kapadı.

55. dakikada ceza alanı sol çaprazında rakiplerinden sıyrılan Nwakaeme, topu arka direkte uygun durumda bekleyen Sörloth'a aktardı. Bu futbolcu da dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0

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83. dakikada Trabzonspor, 5. golü buldu. Sağ kanattan Pereira'nın ortasında, kimsenin dokunamadığı top arkada uygun durumdaki Nwakaeme'nin önüne düştü. Bu futbolcu da plase vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Fatih Öztürk'ün solundan filelere yolladı: 5-0

88. dakikada Trabzonspor, farkı 6'ya çıkardı. Nwakaeme'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Serkan Asan'ın kafa vuruşunda, üst direkten dönen topu, Sörloth tamamlayarak filelere gönderdi: 6-0

Trabzonspor, karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.