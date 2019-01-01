Trabzonspor, yeni sezon formasını tanıttı

, 2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda giyeceği yeni formaları sosyal medya üzerinden paylaştı.

Coğrafyamızın geleneksel dokuma bezi “keşan” motiflerini formamıza gururla işledik! Çünkü bize ait olan ve bizden kıldığımız her zaman en güzelidir. 😊 Biliyoruz ki #yanyana durursak #bizbize yeteriz!



Gri formamız, yarın öğleden sonra TS Club’lar ve online mağazamızda! ❤💙 pic.twitter.com/NoKaiIfXQt