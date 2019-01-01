Trabzonspor

Trabzonspor, yeni sezon formasını tanıttı

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Brodo mavili ekip, 2019-20 sezonunda giyeceği yeni formanın tanıtımını sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video ile yaptı.

Trabzonspor, 2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda giyeceği yeni formaları sosyal medya üzerinden paylaştı.

Yöresel motiflerin işlendiği gri forma, 20 Temmuz itibarıyla satışa sunulacak.

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