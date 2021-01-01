Trabzonspor, Wolfsburg'un 1.91'lik forveti Daniel Ginczek'i gözüne kestirdi

Bordo mavili ekip, Wolfsburg'da fazla forma şansı bulamayan Trabzonspor, Daniel Ginczek için nabız yoklayacak.

Teknik Direktör ABdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren , Berat Özdemir'den sonra bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

Sörloth'un ayrılığı sonrası transfer edilen isimlerden istenilen verimi alamayan bordo-mavililer, yeni santrfor arayışlarına başladı.

Fotomaç gazetesinde yer alan habere göre Trabzonspor, 'un forveti Daniel Ginczek'i gündemine aldı.

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29 yaşındaki 1.91'lik santrafor, 2018 yazında 'tan Wolfsburg'a 14 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Ancak Alman yıldız, özellikle bu sezon istediği forma şansını bulmakta zorlanıyor.

2020-21 sezonunda 'da şu ana kadar sadece bir maçta ilk onbirde görev alan oyuncu, 6 maça çıktı ve gol kaydedemedi.

Trabzonspor yönetimi, ayrılması gündemde olan oyuncu için kulübü ile temasa geçecek ve uygun şartların oluşması durumunda bu transfer için girişimlerini hızlandıracak.