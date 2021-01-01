Trabzonspor, Wolfsburg'un 1.91'lik forveti Daniel Ginczek'i gözüne kestirdi
Teknik Direktör ABdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Berat Özdemir'den sonra bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.
Sörloth'un ayrılığı sonrası transfer edilen isimlerden istenilen verimi alamayan bordo-mavililer, yeni santrfor arayışlarına başladı.
Fotomaç gazetesinde yer alan habere göre Trabzonspor, Wolfsburg'un forveti Daniel Ginczek'i gündemine aldı.
29 yaşındaki 1.91'lik santrafor, 2018 yazında Stuttgart'tan Wolfsburg'a 14 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Ancak Alman yıldız, özellikle bu sezon istediği forma şansını bulmakta zorlanıyor.
2020-21 sezonunda Bundesliga'da şu ana kadar sadece bir maçta ilk onbirde görev alan oyuncu, 6 maça çıktı ve gol kaydedemedi.
Trabzonspor yönetimi, ayrılması gündemde olan oyuncu için kulübü ile temasa geçecek ve uygun şartların oluşması durumunda bu transfer için girişimlerini hızlandıracak.