Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu kurası çekildi. Trabzonspor, Sparta Prag'la eşleşti.

UEFA 'ne 3. ön eleme turundan katılacak olan 'un rakibi ve 2. ön eleme turunda mücadele edecek olan Evkur 'un tur atlaması halinde eşleşeceği muhtemel rakibi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belli oldu.

Trabzonspor, 3. ön eleme turunda Çekya ekiplerinden Sparta Prag ile eşleşti.

Bordo mavili ekip ilk maçı deplasmanda, rövanş mücadelesini ise sahasında oynayacak.

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Malatya turu geçerse...

2. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor'un ise Sloven temsilcisini elemesi durumunda 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Connah's Quay Nomads - Partizan eşleşmesinin galibi olacak.

Trabzonspor ve Evkur Yeni Malatyaspor, 3. ön eleme turunda rakiplerini elemesi halinde grup aşamaları öncesi son eleme turu olan play-off turuna yükselmeye hak kazanacak.

3. ön eleme turunda ilk maçlar 8 Ağustos, rövanş maçları ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak.