Trabzonspor ve Giresunspor | Karadeniz'de skor 1-0

Süper Lig'de çıkışa geçen Trabzonspor ve 1.Lig'in lideri Giresunspor, 1-0'lık skorlarla hedeflerine koşuyorlar.

Spor Toto Süper Lig'in ve Spor Toto 1.Lig'in iki Karadeniz temsilcisi Trabzonspor ve Giresunspor, bu sezon elde ettikleri 1-0'lık skorlarla dikkat çekiyor.

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan ama sonrasında Abdullah Avcı ile çıkışa geçen Trabzonspor, son 18 haftada sadece Galatasaray'a yenildi. Başakşehir'i yenerek üst üste oynadığı yedinci maçını da kazanan Karadeniz ekibi, İstanbullu ezeli rakiplerinin hemen arkasından şampiyonluk yarışına dahil oldu.

Trabzonspor bu sezon ligde oynadığı maçların 14 tanesini kazandı. Bu 14 maçın 7'sinde ise skor 1-0'da kaldı.

Trabzonspor'un 1-0 sona eren maçları

Trabzonspor 1-0 BB Erzurumspor Ankaragücü 0-1 Trabzonspor Hatayspor 0-1 Trabzonspor Trabzonspor 1-0 Göztepe Trabzonspor 1-0 Denizlispor Trabzonspor 1-0 Gaziantep FK Başakşehir 0-1 Trabzonspor

Komşuda da durum aynı

Trabzon'un komşu şehir Giresun'da ise Süper Lig'e çıkma heyecanı yaşanıyor. Şehrin takımı Giresunspor, Spor Toto 1.Lig'de liderlik koltuğuna kuruldu. Çotanaklar,15 haftadır yenilmiyor. Giresunspor ayrıca son 11 maçta kalesinde sadece bir penaltı golü gördü. Trabzonspor'un alıştırdığı 1-0'lık skorlara Giresunspor da ayak uyudurdu. Bu sezon 15 maçı galibiyetle bitiren yeşil-beyazlılar altı maçı 1-0'la bitirdi.

Giresunspor'un 1-0 sona eren maçları

Bandırmaspor 0-1 Giresunspor Keçiörengücü 0-1 Giresunspor Akhisarspor 0-1 Giresunspor Giresunspor 1-0 Balıkesirspor Boluspor 0-1 Giresunspor Giresunspor 1-0 Ankaraspor

Trabzonspor - Giresunspor rekabeti

İki Doğu Karadeniz takımı ilginç bir rekabet de bulunuyor. Trabzonspor, Süper Lig'e yükseldikten sonra 1970'lerde ülke futbolunu kasıp kavurmuş ve İstanbul dışına şampiyonluk kupasını taşıyan ilk takım olmuştu. Buna rağmen Süper Lig'de oynayan ilk Doğu Karadeniz takımı Trabzonspor değildi. 1967'de kurulan Giresunspor, Trabzonspor'dan önce, 1971 yılında kendini ülkenin en üst ligine attı ve altı sezonu burada geçirdi. Giresunspor 1976-77 sezonunda Süper Lig'den düşerken,Trabzonspor aynı sezon üst üste ikinci şampiyonluğunu kazandı. Giresunspor, 44 yıl boyunca bir daha Süper Lig'e dönemedi.

Samsunspor da takipte

Tüm Karadeniz'in Süper Lig'de oynayan ilk takımı Samsunspor ise bu sezon Trabzonspor ve Giresunspor'u aratmıyor. Spor Toto 1.Lig'de ikinci sırada yer alan Samsunspor, elde ettiği 13 galibiyetin beşini 1-0'lık skorlara borçlu. 2011-12 sezonundan bu yana Süper Lig'e hasret olan Samsunspor, Süper Lig tarihinin en çok kğme düşen takımı olma unvanını da (7 kez) elinde bulunduruyor.

Trabzonspor, Giresunspor ve Samsunspor'un sıradaki maçları

Trabzonspor, bir sonraki hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak. Buradan çıkacak sonuç, Abdullah Avcı'nın öğrencilerinin şampiyonluk yarışındaki yolunu belirleyecek.

Spor Toto 1.Lig lideri Giresunspor ise hafta içinde Adanaspor deplasmanına gidecek.

Takipçisi Samsunspor ise, bu hafta sezonun ilk galibiyetini tadan Eskişehirspor'u konuk edecek.