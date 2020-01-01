Trabzonspor ve Galatasaray, Enes Ünal'ı kadrosuna katmak istiyor

Real Valladolid'de kiralık olarak forma giyen Enes Ünal'ı Trabzonspor ve Galatasaray'ın transfer listesine aldığı iddia edildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilince kulüpler tamamen transfere yoğunlaşmış durumda.

'da da gelecek sezonun yapılanması için çalışmalar sürerken flaş bir iddia İspanyol basınından geldi.

Ondacero' nun haberine göre; Enes Ünal'a Trabzonspor ve talip oldular. Haberde 'in genç oyuncuyu satarak gelir sağlamak istediği ve bordo-mavililerin Alexander Sörloth'un gitmesi hâlinde yerine Enes'i almayı planladığı kaydedildi.

Daha fazla takım

22 yaşındaki futbolcu şu anda Valladolid'de kiralık olarak forma giyiyor.