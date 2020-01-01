Trabzonspor ve Galatasaray, Enes Ünal'ı kadrosuna katmak istiyor
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AA
Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilince kulüpler tamamen transfere yoğunlaşmış durumda.
Trabzonspor'da da gelecek sezonun yapılanması için çalışmalar sürerken flaş bir iddia İspanyol basınından geldi.
Ondacero' nun haberine göre; Enes Ünal'a Trabzonspor ve Galatasaray talip oldular. Haberde Villarreal'in genç oyuncuyu satarak gelir sağlamak istediği ve bordo-mavililerin Alexander Sörloth'un gitmesi hâlinde yerine Enes'i almayı planladığı kaydedildi.
22 yaşındaki futbolcu şu anda Valladolid'de kiralık olarak forma giyiyor.