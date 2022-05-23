Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesi kuraları ne zaman çekilecek? Trabzonspor ve Fenerbahçe kurada seri başı olacak mı?

UEFA listesindeki Türkiye’nin konumu sebebiyle 2022-23 sezonundan itibaren Süper Lig şampiyonu doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılamayacak.

2022-23 sezonunda ise Süper Lig ikincisi son kez Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılacak.

Önümüzdeki sezonlardan itibaren Şampiyonlar Ligi’ne tek temsilcimiz gidebilecek.

Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesi kuraları ne zaman çekilecek?

Trabzonspor doğrudan gruplara kalma play-offlarına katılacak. Play-offları geçmesi halinde gruplarda mücadele etmeye hak kazanacak.

Play-off kuraları 1 Ağustos’ta çekilecek ve temsilcimiz Trabzonspor’un rakibi belli olacak. Play-off ilk maçları 16-17 Ağustos’ta ikinci maçlar ise 23-24 Ağustos’ta oynanacak.

Fenerbahçe ise 2. ön eleme oynayacak. 3 elemeyi de geçmesi gereken sarı lacivertliler eğer bu turları geçerse gruplarda mücadele etme hakkı elde edecek.

2. ön eleme kuraları 14 Haziran’da çekilecek ve bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe’nin rakibi belli olacak. 2. ön eleme ilk maçları 19-20 Temmuz’da rövanş karşılaşmaları ise 26-27 Temmuz’da oynanacak.

Trabzonspor ve Fenerbahçe kurada seri başı olacak mı?

Trabzonspor’un play-off oynayacağı ve Fenerbahçe’nin 2. ön eleme oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmalarının kuralarında ülke puanımızın düşüklüğü sebebiyle her iki temsilcimizin de seri başı olması beklenmiyor.