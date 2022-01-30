Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik, bordo-mavili kulüpte işlerin 'harika' gittiğini söyledi.

12 yıllık Napoli kariyerinin ardından Türkiye'de yeni bir maceraya atılan tecrübeli orta saha, burada kariyerindeki ilk şampiyonluğunu yaşamaya oldukça yakın.

Hamsik, ilk lig zaferi için heyecanını dile getirirken yine de dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Ne söylendi?

Slovakya basınından Sport.sk'ye konuşan Hamsik, kulüp ve takımdaki durumu şöyle özetledi:

"Burada her şey harika gidiyor. Planlamalara zaten çok erken başlanmıştı. Bunun faydasını görüyoruz. Stat, tesisler ve çalışma ortamı mükemmel.

"Herkes tek bir hedefe odaklandı. Son maçta Galatasaray ’a karşı, deplasmanda 1-0’dan geri dönmek önemliydi. Bunu yapmak kolay değil. Gerçekten harika bir zafer.”

Ligin bitmesine daha uzun bir sürenin olduğunu hatırlatan Hamsik, şampiyonluk yarışını değerlendirirken, Trabzon'daki tribün atmosferini Napoli'ye benzetti.

"En yakın takipçimiz Konyaspor. Onlar da iyi bir sezon geçiriyorlar. 5 Şubat’ta Kasımpaşa ile oynadıktan sonra onlarla karşılaşacağız. Üst üste 2 kritik maç olacak.

"Daha önümüzde 15 hafta var. Dikkatli olmalıyız. Şehir şampiyonluk bekliyor. Ben de yıllardır bunu istiyorum ve tamamen hedefe odaklandım.

"Trabzonspor ’da ilk lig şampiyonluğumu yaşamayı gerçekten çok istiyorum.

"Napoli’de 12 yıl boyunca büyük bir tutkuyla oynadım. Trabzonspor taraftarları da öyle, Napoli’deki gibi. Desteklerinden çok memnunum.

"Stadımızda tribünler her zaman dolu. Geldiğimden bu yana bana inanılmaz bir destekleri var. Elbette onları mutlu etmek istiyorum.”

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