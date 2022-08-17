Yunan futbolcu, Kopenhag karşılaşmasının ardından verdiği röportajda biraz gergin göründü.

Trabzonspor'un orta sahası Anastasios Bakasetas, 'robot' olmadığını vurgulayarak her maçta aynı performansı sergileyemeyeceğini söyledi.

Yunan orta saha, Danimarka ekibi karşısında skoru 2-1'e getiren golü attı ve tur umudunu Trabzon'a taşıdı.

Tecrübeli oyuncu, gruplara kalacaklarına inandığını da sözlerine ekledi.

Anastasios Bakasetas ne söyledi?

Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda 2-1 kaybettiği Kopenhag maçının ardından EXXEN'e konuşan Bakasetas, Ertem Şener'in "İkinci yarda bambaşka bir Bakasetas vardı" yorumu üzerine şunları söyledi:

"İnsanlar ne bekliyor anlamıyorum. Robot değilim. Her seferinde aynı performansı gösteremiyor olabilirim. Her maçta gol atamıyor olabilirim. Ama ne zaman, hangi pozisyonda oynuyor olursam olayım takımıma yardımcı olmaya çalıştım.

"Kötü oynadığım maçlar da olacak. Bazen istediğimiz skorları alamıyor olabiliriz, ancak hedefimiz her maçı kazanmak.

Yunan futbolcu, rövanş maçı için de umutlu konuştu.

"Takımımızda çok iyi karakterler var. Böyle bir takımda olmaktan gururluyum. Bu takıma inancım son derece sağlam. Haftaya mutlaka gruplara kalacağız. Bunu hedefliyoruz. Yeni başarılar kazanma isteğimiz var. Bütün yüreğimizle oynayabilirsek turu geçeriz."

Abdullah Avcı ne dedi?

Karşılaşmanın ardından EXXEN'e konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise 'oyun olarak' tur atladıklarını söyledi.

"Skoru alamamış ama oyun olarak tatmin etmiş bir takım olarak sahaya çıkıyoruz. İlk gole kadar oyun elimizdeydi. İkinci yarıda planladığımız dominant oyunu sergiledik.

"Ben oyun olarak tur atladığımızı düşünüyorum. İnşallah bunun karşılığını ikinci maçta alacağız. Bence bir sonraki maç için son derece sağlıklı mesajlar verdik.

"Trabzonspor taraftarı bundan mutlu olsun, takım harika mesajlar veriyor. İkinci maçta onların müthiş desteğiyle birlikte gruba kalacağımıza inanıyorum."

Bordo-mavililer, rövanş maçında Kopenhag'ı 24 Ağustos Çarşamba günü konuk edecek.