Trabzonspor'un yeni transferi Emrehan Gedikli: Dar alanda başarılı, skor potansiyeli yüksek

Son dönemde kadrosuna kattığı genç oyuncularla dikkat çeken Trabzonspor, geleceğe dönük hamlelerine bir yenisini daha ekledi.

Bayer Leverkusen'e Emrehan Gedikli için 800 bin euro bonservis ödeyen bordo mavililer, 18 yaşındaki forvetle 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Emrehan Gedikli nasıl bir oyuncu?

Alt yaş gruplarında Almanya milli takımı adına attığı gollerle adını duyuran Emrehan Gedikli'yi Emre Sarıkuş değerlendirdi:

"Sırtı dönük oynama becerisine sahip, uzun boyuna rağmen ayaklarına hakim ve dar alanda başarılı bir oyuncu. Gerektiğinde kanat forvet olarak da oynayabiliyor. Bitiricilik becerileri gelişmiş. Kendisine alan yaratabilen, kolay pozisyon bulabilen, skor potansiyeli yüksek bir oyuncu. En büyük handikapı henüz yeteri kadar güçlü olmaması. Dayanıklılığını ve oyun içi temposunu artırması gerekiyor."

Emrehan Gedikli'nin karnesi

Leverkusen altyapısından yetişen Emrehan Gedikli, geçen sezon ilk kez A takımda şans buldu. Biri Bundesliga'da, üçü Avrupa Ligi'nde olmak üzere toplam dört maçta görev yapan genç oyuncu, sahada kaldığı kısıtlı sürede skor katkısı yapamadı.

Emrehan Gedikli'nin altyapıdaki istatistikleri ise hayli çarpıcı. Leverkusen U17 takımında 40 maçta 42 gol atan 1.87 boyundaki oyuncu, yedi maçta dokuz golle aynı grafiği U19 seviyesinde de sürdürdü.

Çeşitli yaş gruplarında Almanya'yı 20 kez temsil eden Emrehan Gedikli'nin milli formayla 10 golü bulunuyor.

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