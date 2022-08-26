Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi H Grubunda rakipleri: Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros

Avrupa Ligi kura çekimleri bugün İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.
Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.
Trabzonspor'un rakipleri kim?
Trabzonspor'un Avrupa Ligi H grubundaki rakipleri, FK Crvena Zvezda (Kızılyıldız), Monaco ve Ferencvaros.
Rakiplerle ilgili öne çıkan detaylar
OPTA'nın verilerine göre Trabzonspor Avrupa kupaları tarihinde Macar ekibi Ferencvaros ile ilk kez eşleşiyor. Macar ekibi Türk takımlarıyla oynadığı ilk maçta Galatasaray'a 4-0 yenilmişti ancak sonraki beş karşılaşmanın dördünü kazandı.
1 - Trabzonspor, Avrupa kupaları tarihinde Ferencvaros ile ilk kez eşleşirken; Macar ekibi, Türk takımlarıyla oynadığı ilk maçı Galatasaray'a karşı 4-0 kaybettikten sonraki beş karşılaşmanın dördünden galip ayrıldı (1B). Dikkat.— OptaCan (@OptaCan) August 26, 2022
Fransız ekibi Monaco ile de ilk kez karşılaşan Trabzonspor, daha önce Fransız takımlara karşı oynadığı 6 maçta sadece 1 kez Ağustos 2009'da Toulouse'a yenildi.
1 - Avrupa kupaları tarihinde Monaco ile ilk kez eşleşen Trabzonspor, Fransız takımlarıyla oynadığı altı maçtaki tek yenilgisini Ağustos 2009'da iç sahada Toulouse'dan aldı (3G 2B). Moral.— OptaCan (@OptaCan) August 26, 2022
Trabzonspor Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir Sırp takımıyla eşleşiyor. Crvena Zvezda bugüne kadar 4 kez Galatasaray'a rakip olmuştu.
Editörün Seçtikleri
1 - Trabzonspor, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir Sırbistan temsilcisiyle eşleşirken; Kızılyıldız bugüne kadar Türk takımlarıyla oynadığı dört maçta da Galatasaray'a rakip oldu ve bu karşılaşmalarda yenilgi almadı (2G 2B). Çetin.— OptaCan (@OptaCan) August 26, 2022