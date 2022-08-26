Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi H Grubunda rakipleri: Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros

UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi. İlk karşılaşmalar 8 Eylül'de oynanacak.

Avrupa Ligi kura çekimleri bugün İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.

Trabzonspor'un rakipleri kim?

Trabzonspor'un Avrupa Ligi H grubundaki rakipleri, FK Crvena Zvezda (Kızılyıldız), Monaco ve Ferencvaros.

Rakiplerle ilgili öne çıkan detaylar

OPTA'nın verilerine göre Trabzonspor Avrupa kupaları tarihinde Macar ekibi Ferencvaros ile ilk kez eşleşiyor. Macar ekibi Türk takımlarıyla oynadığı ilk maçta Galatasaray'a 4-0 yenilmişti ancak sonraki beş karşılaşmanın dördünü kazandı.

Fransız ekibi Monaco ile de ilk kez karşılaşan Trabzonspor, daha önce Fransız takımlara karşı oynadığı 6 maçta sadece 1 kez Ağustos 2009'da Toulouse'a yenildi.

Trabzonspor Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir Sırp takımıyla eşleşiyor. Crvena Zvezda bugüne kadar 4 kez Galatasaray'a rakip olmuştu.