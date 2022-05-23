Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki muhtemel rakipleri kimler?

Rus kulüplerinin Avrupa kupalarından men edilmesi sebebiyle normalde 3. turdan itibaren ön eleme oynayacak olan bordo mavililer, Şampiyonlar Ligi’ne 3. turdan değil play-offlardan dahil olacak.

Ülke puanının düşüklüğü sebebiyle kura başı olması beklenmeyen Trabzonspor, eğer play-offları geçerse gruplara kalacak.

Play-offlarda elenmesi durumunda yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek. Play-off ilk maçları 16-17 Ağustos’ta ikinci maçlar ise 23-24 Ağustos’ta oynanacak.

Trabzonspor katılım payı olarak kazanacağı 5 milyon euro’nun yanı sıra gruplara kalması halinde 37 milyon euro gelir elde edecek.

Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kimler?

Karadeniz Fırtınasının rakibi 1 Ağustos’ta çekilecek kura ile belli olacak. Trabzonspor’un dışında Danimarka lig şampiyonu da doğrudan play-offlara katılmaya hak kazanacak.

Haberin devamı aşağıda

Play-offlara katılacak diğer takımlar ise ön eleme maçlarından galip ayrılan 6 takımdan oluşacak.

Play-offlar için muhtemel rakipler şu şekilde: