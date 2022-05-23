Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki muhtemel rakipleri kimler?

Kerim Akbaş
AA

2021-22 sezonunu 38 senelik hasretini sona erdirerek şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynayacak.

Rus kulüplerinin Avrupa kupalarından men edilmesi sebebiyle normalde 3. turdan itibaren ön eleme oynayacak olan bordo mavililer, Şampiyonlar Ligi’ne 3. turdan değil play-offlardan dahil olacak.

Ülke puanının düşüklüğü sebebiyle kura başı olması beklenmeyen Trabzonspor, eğer play-offları geçerse gruplara kalacak.

Play-offlarda elenmesi durumunda yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek. Play-off ilk maçları 16-17 Ağustos’ta ikinci maçlar ise 23-24 Ağustos’ta oynanacak.

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Trabzonspor katılım payı olarak kazanacağı 5 milyon euro’nun yanı sıra gruplara kalması halinde 37 milyon euro gelir elde edecek.

Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kimler?

Karadeniz Fırtınasının rakibi 1 Ağustos’ta çekilecek kura ile belli olacak. Trabzonspor’un dışında Danimarka lig şampiyonu da doğrudan play-offlara katılmaya hak kazanacak.

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Play-offlara katılacak diğer takımlar ise ön eleme maçlarından galip ayrılan 6 takımdan oluşacak.

Play-offlar için muhtemel rakipler şu şekilde:

  • Karabağ (Azerbaycan)
  • Ludogorets (Bulgaristan)
  • L. Red (Cebelitarık)
  • Helsinki (Finlandiya)
  • TNS (Galler)
  • Maccabi Hayfa (İsrail)
  • Malmö (İsveç)
  • Zürih (İsviçre)
  • Zalgiris (Litvanya)
  • Ferencvaros (Macaristan)
  • Sheriff (Moldova)
  • Bodo Glimt (Norveç)
  • Apollon (Rum Kesimi)
  • S. Bratislava (Slovakya)
  • Olympiakos (Yunanistan)