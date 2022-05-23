Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki muhtemel rakipleri kimler?
Rus kulüplerinin Avrupa kupalarından men edilmesi sebebiyle normalde 3. turdan itibaren ön eleme oynayacak olan bordo mavililer, Şampiyonlar Ligi’ne 3. turdan değil play-offlardan dahil olacak.
Ülke puanının düşüklüğü sebebiyle kura başı olması beklenmeyen Trabzonspor, eğer play-offları geçerse gruplara kalacak.
Play-offlarda elenmesi durumunda yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek. Play-off ilk maçları 16-17 Ağustos’ta ikinci maçlar ise 23-24 Ağustos’ta oynanacak.
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Trabzonspor katılım payı olarak kazanacağı 5 milyon euro’nun yanı sıra gruplara kalması halinde 37 milyon euro gelir elde edecek.
Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kimler?
Karadeniz Fırtınasının rakibi 1 Ağustos’ta çekilecek kura ile belli olacak. Trabzonspor’un dışında Danimarka lig şampiyonu da doğrudan play-offlara katılmaya hak kazanacak.
Play-offlara katılacak diğer takımlar ise ön eleme maçlarından galip ayrılan 6 takımdan oluşacak.
Play-offlar için muhtemel rakipler şu şekilde:
- Karabağ (Azerbaycan)
- Ludogorets (Bulgaristan)
- L. Red (Cebelitarık)
- Helsinki (Finlandiya)
- TNS (Galler)
- Maccabi Hayfa (İsrail)
- Malmö (İsveç)
- Zürih (İsviçre)
- Zalgiris (Litvanya)
- Ferencvaros (Macaristan)
- Sheriff (Moldova)
- Bodo Glimt (Norveç)
- Apollon (Rum Kesimi)
- S. Bratislava (Slovakya)
- Olympiakos (Yunanistan)