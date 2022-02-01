Trabzonspor'un golcüsü Andreas Cornelius, kariyer rekorunu kırabilecek mi?

Emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen Trabzonspor, tüm hücum oyuncularından skor katkısı almayı başarıyor.

Bordo-mavililerin gol yükünü çeken isimlerin başında ise Andreas Cornelius geliyor.

Danimarkalı santrfor, şu ana kadar Süper Lig'de 22 maçta 11 gol atmayı başardı ve istikrarı ile takıma büyük fayda sağlıyor.

28 yaşındaki futbolcu, şimdi kariyer rekoruna göz dikmiş durumda.

Cornelius, hangi rekoru kırabilir?

Geçtiğimiz yaz İtalya Serie A ekibi Parma'dan transfer edilen tecrübeli oyuncu, kariyerinde en fazla gol attığı sezona ulaşmayı hedefliyor.

Cornelius, Danimarka ekibi Kopenhag'da forma giydiği 2012-2013 sezonunda rakip fileleri 32 maçta 18 kez havalandırmıştı. Abdullah Avcı'nın gözdesi, Süper Lig'de geriye kalan maçlarda yedi gol atarsa rekorunu egale edecek. Sekiz gol attığı takdirde ise kariyer rekorunu kıracak.

Cornelius'un Serie A dönemi nasıl geçmişti?

Kopenhag'dan sonra Atalanta'ya transfer olan Danimarkalı futbolcu, 35 maçta forma giydi ve yedi gol, bir asistle oynadı.

Daha sonra bir başka Serie A ekibi Parma'nın yolunu tutan Cornelius, burada ise 57 maçta 13 gol atıp dokuz asist yaptı.

Parma'daki 13 golün 12'sini Serie A'da atan tecrübeli futbolcu, Trabzonspor formasıyla rakip fileleri bir kez daha havalandırdığı takdirde Serie A'daki en iyi dönemini yakalamış olacak.

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