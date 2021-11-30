Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton, Medipol Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton ile sözleşme imzaladı. İngiliz hoca, Strateji ve Planlama Direktörü olarak görevine başlayacak.

Eddie Newton ile ilgili Medipol Başakşehir'den bir açıklama yapıldı:

"Kulübümüz, İngiliz futbol adamı Eddie Newton’u Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevine getirmiştir. Newton, Yönetim ve A Takım teknik direktörüne bağlı olarak aşağıdaki görevlerden sorumlu olacaktır:

1- Oyuncu izleme departmanının organizasyonu ve işleyişi



2- Kiralık oyuncu departmanının organizasyonu ve takibi



3- Altyapı - A Takım entegrasyonunun geliştirilmesi



4- Uluslararası kurum ve kulüpler ile koordinasyonunun yönetilmesi

Eddie Newton’a ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

Newton'ın Trabzonspor kariyeri

Eddie Newton, Türkiye'ye yabancı olan bir teknik direktör değil. 2020 yılında Trabzonspor'da yardımcı antrenöre olarak görev yapan İngiliz hoca, aynı yılın temmuz ayında takımın geçici teknik direktörü oldu.

2020 yılının ağustos ayında, Trabzonspor ile başantrenör olarak sözleşme imzalayan İngiliz menajerin Karadeniz ekibiyle olan birlikteliği 2020 yılının ekim ayında son buldu.

Trabzonspor'un mevcut hocası Abdullah Avcı'dan önce takımın başında olan Newton, Bordo Mavili ekiple Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Trabzonsoor ile 9 maça çıkan İngiliz menajer; 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

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