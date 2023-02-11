43 yaşındaki eski futbolcu, Viyana'da silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Trabzonspor'un eski futbolcularından Türk asıllı eski futbolcu Volkan Kahraman, başından vurularak hayata veda etti.

Hollanda ekibi Feyenoord'da da forma giyen 43 yaşındaki Kahraman, Çarşamba günü Viyana'da bir barın önünde vurularak öldürüldü.

Kahraman'ın olaydan önce eski bir arkadaşı ve iş ortağıyla tartıştığı bildiriliyor.

Ne söylendi?

Katilin daha sonra kendisini de vurarak intihar ettiğini açıklandı.

Avusturya polisi, olayla ilgili soruşturma başlattığını doğruladı ve sözcü Daniel Furst, "Saat 11.40 civarında olay yerine çağrıldık, ancak Volkan Kahraman'ı hayata döndürme girişimimiz sonuçsuz kaldı" dedi.

Eski futbolcu için eski takım Austria Wien şu tweeti attı:

"Huzur içinde yat Volkan. Austria Vienna, başta ailesi ve yakın arkadaşları olmak üzere geride bıraktığı kişilere sabır diliyor."

Eski takımlarından Hollanda ekibi Excelsior ise, "Eski oyuncumuz Volkan Kahraman'ın hayatını kaybettiğini öğrendik.

"43 yaşındaki Kahraman, 1998-2000 yılları arasında kulübümüzde forma giydi ve 63 maça çıkarken beş gol attı" denildi.

Avusturya Milli Takımı, Kahraman'ın siyah beyaz fotoğrafını paylaşarak "RIP. Volkan Kahraman" mesajını paylaştı.

Profesyonel kariyerine 17 yaşındayken Hollanda'nın Feyenoord Rotterdam takımında başlayan Kahraman, 2000 yılında Trabzonspor ile sözleşme imzaladı.

Volkan Kahraman, daha sonra Erzurumspor'da kiralık olarak forma giydi.

Avusturya Milli Takımı'nda üç kez oynayan Kahraman, 2009 yılında futbolu bıraktığını açıklamıştı.