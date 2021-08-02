Trabzonspor'un üçüncü eleme turunda Molde'yi elemesi haline UEFA Konferans Ligi play-off'unda hangi takımla karşılaşacağı belli oldu.

Geride bıraktığımız 2020-21 sezonunu Süper Lig'de dördüncü sırada tamamlayan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda mücadele etmeye hak kazanmıştı.

Bu turda Molde ile eşleşen bordo-mavililer, 5 Ağustos ve 12 Ağustos tarihlerinde Norveç temsilcisi ile karşılaşacak.

Trabzonspor'un üçüncü ön eleme turunu geçmesi halinde UEFA Konferans Ligi play-off turunda hangi takımla mücadele edeceği de yapılan kura çekimi sonucunda belli oldu.

Trabzonspor, play-off turunda kimle oynayacak?

Trabzonspor, Molde'yi geçtiği takdirde İtalyan devi Roma ile karşılaşacak.

Karşılaşmalar 19 Ağustos ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Gervinho ve Peres için duygusal eşleşme

Trabzonspor Molde'yi elediği takdirde Roma eşleşmesi yeni transferler Bruno Peres ve Gervinho için de bir hayli özel olacak.

Bordo-mavililerin kadrosundaki iki yeni isim de bir dönem Roma forması giymişti.

Bruno Peres, 2016-17 sezonunun başında Torino'dan Roma'ya transfer olmuştu. Brezilyalı sağ bek, 2021-22 sezonu öncesinde ise Trabzonspor'la anlaşmaya vardı.

Gervinho ise 2013-14 sezonunda Arsenal'den Roma'ya gitmişti. Fildişi sahilli oyuncu İtalyan ekibinin formasını iki buçuk sezon boyunca terletmişti.

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