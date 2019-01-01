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Trabzonspor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilecek

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AA
Trabzonspor, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılabilecek. UEFA, konuyla ilgili yazıyı gönderdi.

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'i dördüncü sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Trabzonspor'un UEFA'nın kararı neticesinde turnuvaya katılışı kesinleşti.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuyla alakalı A Spor' a değerlendirmelerde bulundu.

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"UEFA, Avrupa Ligi'ne katılmamıza izin veriyor ama bunun bir şartları var," diyen Ağaoğlu, "15 Ekim'e kadar bu şartları yerine getirmek için iznimiz var ama biz bugün itibariyle zaten bu şartları yerine getirmiş durumdayiz" ifadelerini kullandı.

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