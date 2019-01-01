Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilecek

Trabzonspor, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılabilecek. UEFA, konuyla ilgili yazıyı gönderdi.

Geçtiğimiz sezon 'i dördüncü sırada tamamlayan ve UEFA 'ne katılmaya hak kazanan 'un UEFA'nın kararı neticesinde turnuvaya katılışı kesinleşti.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuyla alakalı A Spor' a değerlendirmelerde bulundu.

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"UEFA, Avrupa Ligi'ne katılmamıza izin veriyor ama bunun bir şartları var," diyen Ağaoğlu, "15 Ekim'e kadar bu şartları yerine getirmek için iznimiz var ama biz bugün itibariyle zaten bu şartları yerine getirmiş durumdayiz" ifadelerini kullandı.