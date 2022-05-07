Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı kazanırsa Süper Lig beşincisi hangi Avrupa kupasına gidecek?

Süper Lig'de 2021/22 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor.

Yarı final ilk maçında Kayserispor'u evinde 1-0 yenen Trabzonspor, rövanşta avantajını koruması halinde finalde Alanyaspor-Sivasspor galibiyle karşılaşacak.

Diğer eşleşmede Alanyaspor'u deplasmanda 2-1'le geçen Sivasspor final için bir adım öne geçmişti. Türkiye Kupası finali 26 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.

Avrupa hesaplarını değiştirebilir

Gelecek sezon Avrupa kupalarında beş Türk takımı yer alacak. Normal şartlarda ligde ilk iki sırayı alan takımlar Şampiyonlar Ligi'ne, üçüncü ve dördüncü Konferans Ligi'ne, Türkiye Kupası'nı kazanan takım ise Avrupa Ligi'ne katılacak.

Ancak Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanması halinde, Süper Lig üçüncüsü Avrupa Ligi'ne, beşinci ise Konferans Ligi'ne gidecek.

Şampiyonlar Ligi için Fenerbahçe avantajlı

68 puanla ikinci sırada yer alan sarı lacivertli ekip bir basamak altındaki Konyaspor'un dört puan önünde. Dördüncü sırada ise 61 puanlı Başakşehir bulunuyor.

Trabzonspor'un kupayı kazanması durumunda üçüncü sırayı alacak takım Avrupa Ligi bileti alacağı için, Konyaspor açısından üçüncü sırayı korumak oldukça önemli.

Bu senaryoda beşinci takıma Avrupa kapısının açılması son haftalarda müthiş bir yarış izlememize neden olacak.

Şu anda beşinci basamaktaki Alanyaspor'un 58 puanı var. Akdeniz ekibini 56 puanlı Karagümrük takip ediyor. Yedinci Beşiktaş ise bir maç eksiğiyle 54 puanda.