Trabzonspor Türkiye Kupası'nı kazanırsa Avrupa Ligi'ne kim gidecek?
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Fenerbahçe'yi her iki maçta da yenerek finale çıkmayı başardı. Kupaya 1 maç daha yaklaşan bordo mavililer, hem ligdeki konumu hem de UEFA'dan aldıkları men cezası nedeniyle Avrupa Ligi'ne katımayacak.
Bilindiği gibi Avrupa Ligi'ne kupayı kazanan takım katılıyor. Kupayı kazanan takım Şampiyonlar Ligi bileti alırsa Avrupa Ligi hakkı ligi 5. bitiren takıma devrediliyor.
Ancak Trabzonspor'un UEFA'dan aldığı men cezası CAS'tan dönmezse Avrupa Ligi'ne katılacak olan takım kupa finalisti olacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalin diğer maçı Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynanacak. Dolayısıyla Trabzonspor kupayı kazanması halinde Avrupa Ligi'ne bu iki takımdan biri dahil olacak.
İki takım arasında oynanan ilk maçı Alanyaspor deplasmanda 1-0 kazanmıştı.