Trabzonspor Türkiye Kupası'nı kazanırsa Avrupa Ligi'ne kim gidecek?

Trabzonspor'un Avrupa Kupalarından men cezası alması hem Türkiye Kupası'nda hem de ligde hesapları değiştirdi.

Ziraat Kupası'nda , 'yi her iki maçta da yenerek finale çıkmayı başardı. Kupaya 1 maç daha yaklaşan bordo mavililer, hem ligdeki konumu hem de UEFA'dan aldıkları men cezası nedeniyle 'ne katımayacak.

Bilindiği gibi Avrupa Ligi'ne kupayı kazanan takım katılıyor. Kupayı kazanan takım Şampiyonlar Ligi bileti alırsa Avrupa Ligi hakkı ligi 5. bitiren takıma devrediliyor.

Ancak Trabzonspor'un UEFA'dan aldığı men cezası CAS'tan dönmezse Avrupa Ligi'ne katılacak olan takım kupa finalisti olacak.

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalin diğer maçı ile arasında oynanacak. Dolayısıyla Trabzonspor kupayı kazanması halinde Avrupa Ligi'ne bu iki takımdan biri dahil olacak.

İki takım arasında oynanan ilk maçı Alanyaspor deplasmanda 1-0 kazanmıştı.