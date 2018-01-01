Trabzonspor, Mustafa Akbaş'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

Trabzonspor'da bu sezon şu ana kadar yalnızca 4 maçta görev yapabilen Mustafa Akbaş'la yollar ayrıldı.

Uzun süredir Trabzonspor'da forma giyen 28 yaşındaki stoper Mustafa Akbaş'ın sözleşmesi feshedildi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Mustafa Akbaş arasındaki 01 Haziran 2018 başlangıç ve 31 Mayıs 2019 bitiş tarihli sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir."