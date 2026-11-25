Trabzonspor, Bulgaristan'a savunma yapmak ya da bir puanla dönmek için gitmedi. Teknik direktör Thomas Reis, CSKA Sofya ile oynanacak kritik maç öncesinde bu kendinden emin tavırla konuştu ve takımının yeni bir Avrupa mücadelesine hazır olduğunu, baskının kendi takımında değil rakipte olacağını vurguladı.

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Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, yarın perşembe günü deplasmanda Bulgar ekibi CSKA Sofya ile karşılaşacak. Bu maç, takımın turnuvadaki yolculuğunun seyrini büyük ölçüde belirleyebilir.

Trabzonspor, kritik mücadele öncesinde Bulgarska Armia Stadı'nda bir basın toplantısı düzenledi. Reis burada maçın atmosferi, rakip takımın teknik direktörüyle ilişkisi ve takımın bu sezonki büyük hedefi hakkında son derece açık sözlü konuştu.

Thomas Reis, maç öncesi basın toplantısında şunları söyledi: “Yarın taraftarımız olmadan oynayacağız. Şunu da eklemek isterim ki bu, bu stattaki ilk maçımız olmayacak, ikincisi olacak. Harika bir atmosfer ve harika bir stat var. Bence iyi bir maç olacak. Birbirimizi tanıyoruz, iyi bir teknik direktörleri var. Bu yüzden iyi bir maç olacağını söylüyorum.”

Daha önce Bulgaristan'da görev yapmış olan Reis, buraya geri dönmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti ve geldiği andan itibaren sıcak bir karşılama gördüğünü vurguladı.

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Reis, “Bu sıcak karşılama için teşekkür ederim, buraya geri döndüğüm için mutluyum. Bence Bulgaristan'daki ve Türkiye'deki normal lig maçları Avrupa maçlarından farklı. Eleme turlarına geldiğinizde daha fazla taktikle oynayabiliyorsunuz, belirgin bir fark var. Daha önce bizim statlarımızda böyle bir atmosfer görmedim. Yarın harika bir atmosferde oynayacağımızı düşünüyorum” dedi.

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Reis, CSKA Sofya teknik direktörü Markus Gisdol ile arasındaki özel ilişkiye de değindi ve birbirlerini çok iyi tanıdıkları için aralarındaki karşılaşmanın özel olacağını söyledi.

Reis, şöyle açıkladı: “Markus ile birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Ben gelmeden önce Samsunspor'da benimle çalışma fırsatı olmuştu. Tarzını ve kişiliğini çok iyi biliyorum. İkimiz de güçlü takımlar kurmaya çalışıyoruz. Maç kolay olmayacak ama onunla karşılaşmayı dört gözle bekliyorum.”

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Reis'in açıklamalarındaki en önemli nokta ise rakibin puana olan ihtiyacından söz ettiği andı. Alman teknik adam, bu baskının Trabzonspor'a avantaj sağlayacağını düşünüyor.

Reis bu konuda şu ifadeleri kullandı: “Rakibin puana ihtiyacı var, bizden biraz daha fazla puana ihtiyaçları var. Bu bize avantaj sağlayacak. Ben Ludogorets'ten ayrıldığımda takım şampiyonluk yarışına çok yakındı. CSKA Sofya ile birlikte zirve için mücadele edecekler.”

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Reis, takımının Freiburg ile oynadığı son maça da değinerek takımının daha iyi bir sonucu hak ettiğini vurguladı.

Reis, “Beşinci ligde Freiburg ile oynadık ve kaybettik. İlk yarıda iyi oynamadık ama ikinci yarıda çok daha iyi oynadık. Kazanmayı hak ettiğimiz bir maçtı” diye konuştu.

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Teknik direktör, sözlerini Trabzonspor'un bu sezonki büyük hedefini açıklayarak tamamladı: Avrupa Konferans Ligi'nde ilk sekize girmek. “Sezonu ilk sekiz içinde tamamlamak için kaç puana ihtiyacımız olduğuna da bakıyoruz. Geçen yılla kıyaslandığında iki maç kazanmamız gerekiyor. İlk sekize girmek bizim hedefimiz.”